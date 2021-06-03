北屯家族爺爺重症亡！長女奔台中崩潰：原下個月慶祝生日大壽　

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市北屯區大坑里家庭群聚感染事件累計21例確診，家庭中的78歲李姓爺爺昨（2）日不幸過世，成為台中市首起重症死亡個案。但因整個家族都因為染疫、在外地無法見李爺爺最後一面，今從苗栗趕回台中處理後事的李家長女哭著說，下個月就是爸爸生日大壽，原本全家已經計畫要好好慶祝，沒想到一場疫情，讓全家人都見不到爸爸最後一面。

▲北屯家庭群聚爺爺重症病逝，長女奔回台中崩潰：原下個月慶祝生日大壽。（圖／民眾提供）



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78歲的李男與妻子都確診收治在豐原醫院，原本醫護讓李奶奶到病塌前見老伴最後一面，但李奶奶拒絕，因為「怕見了會更難過！」醫護也急忙連絡其他隔離、救治中的兒子媳婦，與李爺爺最後道別。

院方透露，李爺爺一入院就轉重症，在指揮中心通融下，醫護連續3天讓李奶奶前往探視老伴，但也不捨老伴痛苦，兩人都簽署了放棄急救同意書。昨日病情急轉直下時，原本醫護要再讓李奶奶前往探視李爺爺，但李奶奶拒絕，擔心自己無法承受，醫護也趕忙打電話給李家兒子、媳婦、女兒等，讓家人與爺爺道別。

李家包括已經死亡的78歲爺爺、其妻子跟兒子、媳婦、孫子等全都染疫，一家人不是收治醫院就是在檢疫旅館，除了李奶奶之外，都無緣見李爺爺最後一面，加上遺體需在24小時內火化，即便是住在苗栗的長女一收到消息就奔回台中，仍見不了父親最後一面。