2女被劈腿還是堅持嫁他　渣男選不出來「擲硬幣決定」結局超意外

▲男子劈腿2女的故事轟動全村。（圖／翻攝自News18網站）

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦一名男子同時和2女交往，三角戀曝光後沒想到2女都還是想和他結婚，甚至還為了他服毒想要輕生，3人錯綜複雜的感情最後鬧得全村都知情，由於實在是選不出來，竟然在律師的見證下決定用擲硬幣方式決定，結果卻讓人意外。

當地媒體News18報導，這起離奇事件發生在哈桑縣(Hassan)的Sakleshpur taluk，27歲男子1年前與隔壁村的20歲A女相遇，2人後來開始約會時常相約出遊，然而半年後他又愛上來自另外一個村子的B女。

報導中指出，這名男子其實來自富裕家庭，與A女的戀情曝光後，A女家人氣憤上門要他負責，他雖然想和A女結婚可是父親不同意，要另外再找門當戶對的女子給他，結果B女聽到消息後請家人上門提親，讓他劈腿2女的行徑被揭穿。

村裡為了解決這起紛爭特別把3人找來開會，然而2女誰也不肯退讓，A女甚至痛苦到服毒被救回，最後只好找律師幫忙協調，決定以擲硬幣的方式決定，還要3人簽下切結書，承諾無論結果如何都會接受，也不會把事件鬧上警局或法院。

就在要擲硬幣時，一直沒有說話的男子終於出聲，表示自己其實比較愛的是A女。B女大方走向A女給予祝福，臨走前卻賞了男子一巴掌表示，「你錯過我了，我不知道你未來日子會如何，但我知道我一定會過著很幸福的生活，給我小心點，我是不會放過你的」，霸氣言論引發村民鼓掌叫好，後來男子與A女在全村見證下成婚。