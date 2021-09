和妻子吵架！　恐怖爸把4個月女兒「丟入烘乾機」按下開關

▲男子竟然把女兒丟入烘乾機。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國新罕布夏州34歲男子希金斯(Michael Higgins)和妻子吵架後,竟然把只有4個月大的女兒丟進烘乾機中,並且打開開關,幸好妻子及時發現把人救了出來,不過由於受害女嬰年紀太小十分脆弱,恐怖行為讓他因危害兒童福利等罪被捕。

曼徹斯特警方13日接到一起家暴報案,希金斯的妻子投訴,她和丈夫在家中發生爭執,不過警方在現場沒有發現肢體衝突痕跡,她便又透露丈夫8日竟然把小女兒丟進烘乾機中,還按了開關。

警方表示,由於女子立即發現並把女兒救出,所以女嬰沒有受傷,不過後來仍以危害他人安全、危害兒童福利和刑事威脅等罪將希金斯移送法辦,「即使只是放進去幾秒鐘也不行,因為這名孩童年紀這麼小,很容易受傷,不但對孩子來說非常可怕,對母親也會造成創傷」,案件正在調查中。

New Hampshire Man Charged After Allegedly Putting Infant Daughter In Clothes Dryer, Turning It On https://t.co/V3R13GhHCb