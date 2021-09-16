和妻子吵架！　恐怖爸把4個月女兒「丟入烘乾機」按下開關

▲男子竟然把女兒丟入烘乾機。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國新罕布夏州34歲男子希金斯(Michael Higgins)和妻子吵架後，竟然把只有4個月大的女兒丟進烘乾機中，並且打開開關，幸好妻子及時發現把人救了出來，不過由於受害女嬰年紀太小十分脆弱，恐怖行為讓他因危害兒童福利等罪被捕。

曼徹斯特警方13日接到一起家暴報案，希金斯的妻子投訴，她和丈夫在家中發生爭執，不過警方在現場沒有發現肢體衝突痕跡，她便又透露丈夫8日竟然把小女兒丟進烘乾機中，還按了開關。

警方表示，由於女子立即發現並把女兒救出，所以女嬰沒有受傷，不過後來仍以危害他人安全、危害兒童福利和刑事威脅等罪將希金斯移送法辦，「即使只是放進去幾秒鐘也不行，因為這名孩童年紀這麼小，很容易受傷，不但對孩子來說非常可怕，對母親也會造成創傷」，案件正在調查中。