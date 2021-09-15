清點零錢發現「怪硬幣」！他PO網拍賣...價值竟狂飆185倍賺翻

▲英國一枚鑄錯的1英鎊硬幣，拍賣出205英鎊（約新台幣7845元）。

實習記者林郁婷／綜合報導

英國一名酒吧服務生在清點零錢時，發現裡面有一枚和別的幣長得不一樣的硬幣，正常硬幣中間圓形地方應為銀色、外圈是金色，但是那枚硬幣確是全部都是金色，讓他覺得非常奇怪。老闆決定將它放上拍賣網站，沒想到竟以205英鎊（約新台幣7845元）賣出。

根據《太陽報》報導，這款硬幣是2017年出產的英國皇家精製銀幣，幣值為1英鎊，由於鑄造時出現錯誤，導致它只有一種顏色，正常的由2種金屬製成，外圈是金色的鎳黃銅，中間圓形是銀色的鍍鎳合金。

酒吧老闆將它放到ebay拍賣網站，以1.11英鎊（約新台幣42.5元）起標，5天後價格直線飆升，超過200英鎊（約新台幣7651元），中間經過24次競標，最後在8月8日賣出205英鎊（約新台幣7845元），價格翻漲了185倍。

據了解，英國皇家鑄幣廠每天生產300萬~400萬枚硬幣，生產量龐大因此難免出現錯誤，而通常出錯的硬幣才能拍賣出高價格，因為非常稀有。ebay上還有許多特殊硬幣在拍賣，去年2月就賣出一個看起來像荷包蛋的幣，售價為112英鎊（約新台幣4283元）。