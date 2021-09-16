英國內閣改組結果曝光　外交大臣「阿富汗危機」度假調職副首相

▲英外交大臣拉布（Dominic Raab）改任副首相。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）在15日宣布內閣改組，最新一波的內閣人事確定，先前因為在「阿富汗人道危機」發生時，人正在希臘克里特島度假遭到輿論抨擊地的外交大臣拉布 （Dominic Raab），確定遭到拔官改任司法部長、副首相，雖然副首相頭銜看似高於外交大臣，但在英國的制度中，這個人事異動某種程度上算是剝奪拉布的實權。

根據《路透社》報導， 拉布因為在塔利班向喀布爾推進時，前往希臘克里特島度假，失去了外交部的重要職位，改任司法部長，並且兼任副首相。

▲國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）接替外交大臣職務。（圖／路透）



接替外交大臣位置的，是原任國際貿易大臣的特拉斯（Liz Truss）也是英國第二位擔任這個職位的女性。

原教育大臣威廉森（Gavin Williamson）、原司法大臣柏克蘭（Robert Buckland）、原住房大臣詹里克（Robert Jenrick），則是直接被革職，其中比較意外的是司法大臣柏克蘭，因為他任內沒有犯下什麼明顯錯誤，顯然是為了拉布讓路。

據了解，在英國副首相並非常設職務，2015年後一直處於懸缺狀態，所以實質上副首相職務並沒有比大臣重要，另外雖然同樣為部長級大臣，但是在英國財政、外交、內政被視為重大國務官職（Great Offices of State）在實質權力上，會比其他的大臣更大一些，所以拉布的調職才會被視為降級。

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