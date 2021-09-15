猶豫領數位券還是紙本券？唐鳳：可以先登記抽加碼券

▲行政院政委唐鳳出席五倍券官網啟動記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院推出的振興五倍券將上路，15日官方網站「5000.gov.tw」正式上線，民眾最快在9月22日就可以進行登記。面對有民眾會在猶豫數位券與紙本券之間猶豫，政委唐鳳表示，即使還沒有綁定數位券或是拿紙本券，都可以在9月22日先登記加碼券抽籤。登記方式只需要身分證字號以及手機即可。

唐鳳表示，加碼券部分，今年比較新的嘗試，去年加碼券是各自的APP、Line好友或是網站等，很容易不小心忘記登記，今年在同樣一個網站進行加碼券登記。只要登記一次，所有後續的抽籤、通知等等，都是由5000.gov.tw的官網進行。

無論你是拿紙本的五倍券或是綁定數位的五倍券，只要是有資格取得五倍券的人，即使你還沒有綁定或是拿紙本，也可以在9月22日搶先登記加碼券，也就是可以先登記抽籤。登記方式只需要身分證字號以及手機即可。

在共同綁定的部分，唐鳳說明，在綁定完成後，會自動帶入加碼券的登記。若是在網站上做個人綁定以及共同綁定後，接下來會引導到勾選加碼券的頁面，「會自動帶出所以共同綁定者，要勾那些加碼券，同樣在網站上就可以完成」。

而若是持健保卡到超商櫃員機進行登記以及共同綁定，在完成後的頁面會出現一個QR Code，透過手機掃描後，即可進入加碼券的登記網站。