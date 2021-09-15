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高雄婦幼展延期！議員批市府「懸而未決」　衛生局：早已同意

▲▼育兒,嬰兒車,帶小孩,娃娃車,推車,幼童,家長,親子教育,幼兒,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假。（圖／記者李毓康攝）

▲南臺灣最大婦幼展本預計17日舉行，今突然公告延期辦理。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

南臺灣最大規模婦幼展本來預計17日在高雄開展，不過因應指揮中心訂立防疫計畫升級，主辦單位15日自行宣布延期。高雄市議員邱于軒怒批市府未加速審核，防疫計劃書「懸而未決」沒擔當。對此，衛生局強調，已協助廠商於14日完成防疫計畫修正，不過今才接獲廠商知會延期辦理。

▲高雄婦幼展14日官網仍公告「防疫計畫書已提交高雄市衛生局審查中」。（圖／議員邱于軒提供）

▲高雄婦幼展14日官網仍公告「防疫計畫書已提交高雄市衛生局審查中」。（圖／議員邱于軒提供）

高雄婦幼展官網14日晚間仍公告，「依照高雄市政府衛生局防疫指示，本展禁止12歲以下嬰幼兒童入場。本展修正後防疫計畫書已提交高雄市衛生局審查中」；未料15日官網卻貼出延期公告，「為配合政府防疫政策，頃綜合評估業界建議，故延期舉辦，確切時間將另行告知」。

今有廠商在市議員邱于軒臉書抱怨，「被通知不辦了，但太晚通印刷，輸出物都做了，但廠商其實也是心懸在那」、「官方單位應該提早決斷，不然只會讓廠商損失慘重」。

▲▼金門振興券3000元發放方式曝光。（圖／金門縣府提供）

▲官網今突然公告會展延期。（圖／翻攝自活動官網）

邱于軒重申，她收到民眾、參展廠商和工作人員的陳情因而提出建議，也催促衛生局儘快告知業者，是否要核定防疫計劃書，讓業者耗在「辦與不辦之間」才是真正虛耗廠商的資源。活動前要求防疫計畫書的核定，是衛福部規定；多次修改的防疫計劃書「懸而未決」的，也是沒擔當的高雄市政府。

對此，衛生於強調，本會展的舉辦，雖有部分民代有所質疑或反對，在防疫計畫審議過程中，「衛生局秉持專業立場，指派專人予以協助，並提供實質的防疫支援，以利會展廠商於9月14日完成防疫計畫修正，並已同意其依據修正後計畫如期辦理」。

衛生局表示，今接獲廠商知會，活動延期辦理，不過並未特別說明延期原因與預計舉辦時間。

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