快訊／金門3千振興券面額曝光　領券比照「家戶配酒」直送到家

▲金門振興券3000元發放方式曝光。（圖／金門縣府提供）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

因應新冠肺炎疫情造成產業衝擊，金門縣長楊鎮浯日前宣布，先發放紓困金5000元，疫情趨緩後再發放振興券3000元振興經濟。金門縣政府表示，17日將舉行「振興券發布記者會」，屆時將說明領券方法、票券使用限制等事項。

繼縣民紓困金5000元，金門振興券也緊接在後！金門縣政府宣布，預計於9月17日辦理「110年度金門地區振興券發布記者會」，會中將說明領券方法、票券使用限制及流通期限等事項。

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金門縣政府表示，為振興及活絡地區經濟，並採發放票券，達成流通票券面額為100元及500元共識，利於地區中小型商家搭券推出吸金優惠。

▲金門振興券工作小組會議。（圖／金門縣府提供）

縣長楊鎮浯表示，同時責成建設處，研擬3000元振興券推動方案，希望在2020年，金門1+1振興券辦理經驗基礎上，再給予更優化、簡化、迅速領取的規劃方式，讓民眾和商家再次齊心振興經濟。

建設處表示，票券印製採購案，經縣議會通過預算案後，即依政府採購法規定辦理採購程序並簽約付印，最快9月底票券就能運送抵金；至於發放管道，經比較不同方案的優缺點後，決定比照透過村里辦公處家戶配酒模式辦理，使政府與民眾能在遵守防疫政策下，安全又便利領券。

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