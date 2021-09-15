日本入冬後恐迎第6波疫情！尾牙機會增　醫憂：打疫苗就掉以輕心

▲日本政府擔心入冬後將迎來第6波疫情。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本疫情持續蔓延，由於醫療體系瀕臨緊繃，日前更宣布延長19個地區的緊急事態宣言。然而厚生勞動大臣田村憲久15日表示，入冬後為了防寒，民眾往往會忽略密閉空間的換氣，再加上尾牙、春酒機會增加，恐怕會迎來第6波的疫情，因此強調必須盡早強化醫療體制。

日本各地的新增確診數雖然有所緩解，但是因為部分指標尚未回穩，再加上醫療狀態仍然嚴峻，因此仍有19個地區處於緊急事態宣言，另外也有8個地區處於蔓延防止等重點措施。厚生勞動大臣田村憲久15日在國會表明，應該盡快強化醫療體制。

田村憲久提到，接下來將要進入冬季，屆時因為開暖氣，會出現更多密閉空間沒有好好換氣的情況，再加上尾牙的聚會，與平常不常見面的人接觸的機會也會陸續增加，恐怕將襲來第6波疫情，因此必須要盡快調整並強化醫療體制。

日本政府分科會會長尾身茂則表示，目前推動大規模疫苗接種，民眾很有可能因為已經接種疫苗而掉以輕心，疏於防疫，導致疫情再度擴大，釀成第6波疫情。另一方面，尾身茂9日也向記者透露，醫療專家已經集體向政府提案，要求替民眾施打第3劑疫苗作為加強劑。

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