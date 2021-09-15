在家防疫最安心！靜音大師HS系列　助打造全家都舒適的環境

▲防疫期間，全家長時間待在家裡，更要打造舒適的環境。



圖、文／三菱電機提供

一場疫情改變了世界，也翻轉了人們的生活型態，從工作、學習、用餐、到睡眠，全家人比過去有更多的時間待在一起。

長時間的居家防疫，家中起居環境的舒適度成為讓身心靈保持健康的重要關鍵；建議運用空調幫助濕度、溫度維持在最佳狀態，為自己與家人營造舒適的室內空間。

自己用當然要選最好

家是避風港，也是一天待最久的地方，因此選用的空調首重耐久性。引領日本空調技術創新60多年的三菱電機，從研發階段就使用比日常更極端的測試，確保產品能夠通過嚴苛環境的考驗。

▲三菱電機的MEQ標章可謂耐用性的保證。此外針對室外機鰭片採用藍波耐蝕處理，可進一步延長產品壽命與效能。

全系列家用空調所具備的MEQ 標章，象徵三菱電機對於高品質的堅持，其中最為大家所熟知的便是：一、自製關鍵的零組件，智能溫控晶片、壓縮機、DC風扇馬達。全球50%以上的空調品牌更是採用三菱電機智能溫控晶片，壓縮機也同樣深獲各品牌青睞大量選用。二、研發階段皆通過鹽蝕、耐焰、雷擊、雨擊的嚴苛環境考驗，出廠前100%由工廠職人一一檢測。

而為了再進一步強化空調的耐用性，針對塗層也特別進行強化，在室內機熱交換器施作防油汙塗層、銅管加強防蝕處理；室外機則採用鰭片藍波耐蝕處理，有效增加產品的耐用性。

品牌對於細節的堅持與專業，除了大幅降低了故障風險，在疫情尚未穩定的期間更能夠避免空調故障、外人需要進出家中維修的疑慮，讓人感到格外安心舒適。

靜音、省電更舒心

打造放鬆的環境，環境音也是重要的關鍵，三菱電機靜音大師HS最低僅19分貝*，超靜音運轉讓人在享受舒適涼風時無壓力。

不論是容易受到聲音影響而失眠的長輩、需要細緻呵護的新生兒，以及每一個想在家裡好好放鬆的你，都能擁有更舒適自在的放鬆體驗。

*HS22、28、35限定

▲靜音大師HS系列僅19分貝，超靜音讓家中有新生兒或容易受到噪音干擾的長輩，都能睡得超安穩。

此外，靜音大師HS擁有的變頻功能超省電，即便開一整天也不用擔心電費暴漲，心裡輕鬆、身體更放鬆！

用五倍券升級舒適空間

適逢因應疫情發放的「振興五倍券」，將於10月8日開放領取，在全國實體店家皆適用。趁這個機會讓靜音大師HS系列助你打造愜意居家環境吧！想知道靜音大師HS空調哪裡買？經銷據點請點我看：https://reurl.cc/Rb1v3G

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