驚悚畫面曝！大貨車失控撞飛女騎士　駕駛慘夾車頭2人慘亡

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉國1銅鑼交流道南下匝道與台13線新興路口，14日傍晚5時許發生大貨車追撞機車事故，整輛機車變成廢鐵，43歲的張姓女騎士也噴飛數公尺外後重傷不治；56歲的陳姓大貨車司機也因車頭重撞嚴重變形，被夾在駕駛座，經消防人員以油壓剪破壞車體救出送醫，還是因傷重宣告不治。

▲監視器畫面顯示，大貨車下匝道時因車速過快，將張姓女騎士撞飛後自己也衝入田中，造成雙亡的慘劇。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲救護人員到場後，趕緊將受困車內的陳姓駕駛送醫。事故現場也被撞的一片凌亂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據監視器畫面顯示，陳男所駕駛的大貨車，準備國道1號銅鑼交流道南下匝道駛經台13線新興路口時，疑似車速過快，撞及行駛在台13線上的張女所騎機車，機車被撞飛到數公尺外的水溝內，張女送醫後死亡；而陳姓駕駛也因速度太快剎不住車，整輛車撞破護欄，衝進田中間，車頭扭曲變形，陳男夾在車內也失去意識。

苗栗縣銅鑼分隊到場後，立即以油壓剪破壞車體後救出陳男，2人先後送至苗栗市大千醫院，經1個小時的搶救後，2人還是宣告不治。至於詳細肇事原因，警方正在調查釐清中。

▲▼消防人員用油壓剪將駕駛救出送醫，但還是因傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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