「鬥牛式」對撞噴飛邊坡2重傷　他夜釣後逆向上路...OL雙腿骨折

▲金門發生一起對撞車禍，2部車的駕駛都送醫，其中一名女駕駛還受困車內 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門發生一起重大車禍，就在伯玉路口，兩部自小客車迎面對撞，車頭都是全毀，其中一部車的女駕駛還受困車內，消防隊出動破壞器材將人救出，另外一部車的駕駛是男性，兩個人都受到重傷，送往醫院急救，肇事原因還要釐清。

15日上午7點40分左右，一輛由金城往山外方向行駛的自小客車，疑似因夜釣後精神不濟，車子就開向對向車道，與另一車道小客車發生相撞，撞擊力之大導致兩輛車頭全毀，安全氣囊都爆開，其中1輛還被彈飛到路旁的草地，瞬間衝擊力量甚大，現場油漬滿地，2輛消防車趕到全程戒備，警方也立即疏散路過人車，嚴防起火波及路過車輛。

▲金門發生一起對撞車禍，2部車的駕駛都送醫，其中一名女駕駛還受困車內 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲一名女駕駛還受困車內 。（圖／記者林名揚翻攝）

女駕駛也因為雙腳卡住而動彈不得。金寧消防分隊長李宗其說：「雙腿卡在車子裡面，有開放性骨折，經過我們搶救才脫困」。車禍發生後1小時，警方調來2輛大型吊車，將肇事車輛吊離現場，雙向交通才恢復正常。緊急送醫的2名駕駛意識清楚，其中33歲莊姓女子，雙腳開放性骨折，一度卡在車內，傷勢較為嚴重，21歲吳姓男子則上腹部挫傷疼痛，須再接受進一步診療。

目擊車禍的金門縣議員石永成表示：就看到兩輛車對撞，所以就趕緊下來幫忙指揮交通，因為這起嚴重事故就發生在上班尖峰時段，導致雙向的車道只剩下一半車道，目擊民眾也是金門縣議員石永成相當熱心，在警方未趕到前充當臨時指揮，紓解車潮。至於詳細車禍肇事原因，將由警方後續調查釐清。





▲金門發生一起對撞車禍，2部車的駕駛都送醫。（圖／記者林名揚翻攝）