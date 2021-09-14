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「南韓催疫苗蔡政府卻在搞改名」　王鴻薇：看來黨的利益比人民重要

▲▼國民黨召開「逾六成五民眾支持普發現金，蔡政府的紓困振興還要慢幾拍？」記者會,文傳會王鴻薇副主委出席 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王鴻薇 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

約343萬國人等不到第二劑莫德納疫苗，對此，台北市議員王鴻薇表示，韓國可以派人去美國催疫苗，疫苗更加不足的台灣，蔡政府派顧立雄、吳釗燮到美國，竟然是要搞代表處更名，「看來在蔡政府眼中，民進黨的利益比人民的性命還重要。」

王鴻薇14日在臉書發文指出，韓國先前因為莫德納延遲供貨，導致疫苗施打計劃延宕，韓國政府在8月中旬就派出代表團，前往美國莫德納總部催貨，莫德納也向韓國致歉，並承諾儘速出貨，不到一個月內，莫德納於9初陸續出貨至韓國。

王鴻薇表示，韓國在短短兩週內就收到了815.2萬劑疫苗。截至9月7日為止，韓國已經有61%的民眾至少施打過一劑疫苗，完整接種兩劑的人口，也已達到37%。也因為莫德納數量足夠，韓國施打莫德納第一劑和第二劑之間是依照WHO的最長建議，間隔6周。

王鴻薇指出，而台灣，已經有人打莫德納14周仍然等不到第二劑。台灣343萬台灣人第一劑打了莫德納，到現在很多都已經超過十週甚至十四週了，卻仍苦等不到第二劑，只能眼睜睜看著第二類的官員們打好打滿。

王鴻薇表示，疫苗不夠韓國可以派人去美國催疫苗，疫苗更加不足的台灣，蔡政府派顧立雄、吳釗燮到美國，竟然是要搞代表處更名，「看來在蔡政府眼中，民進黨的利益比人民的性命還重要。」

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