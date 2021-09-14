趙少康喊話中央：帶100位80歲去莫德納總部鬧　一定轟動

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

南韓政府日前因莫德納疫苗交貨延宕，派出代表團前往美國，直搗莫德納總部協商，結果催貨成功。反觀，台灣仍有300萬打完第1劑莫德納的民眾，苦等第2劑。對此，中廣董事長趙少康喊話中央，募百名80歲以上民眾去莫德納總部鬧。

趙少康14日在臉書表示，打莫德納第二劑打到的，官員已經有65%以上，但不管是75歲以上還是65歲的人，第一劑打莫德納，到現在為止能打第二劑都不到1%，比率差太多，讓人覺得，你也不催，人家韓國人還會去催，陳時中他們也不催。

趙少康指出，陳時中應該募集100個80歲以上的人，那就是8000歲，如果能募集到100個90歲以上，就是9000歲，100歲大改就比較辛苦，「就帶團到莫德納去鬧，去跟他要啊！說我們打了第1劑，我們現在沒有第2劑可以打，保證在聖地牙哥，莫德納在那個地方，保證那個地方一定轟動，說『哇！台灣來一個團，居然加起來9000歲，至少8000歲來跟我們要疫苗，因為他們打了第1劑，沒有第2劑可以打』你說壓力大不大？你總要有方法嘛」

趙少康還說，或用錢壓你，訂個幾千萬劑、1億劑，不然就是有政治力量，總要有方法，什麼方法都沒有，讓人覺得「你覺得不想要嘛！你是不是就想要大家打高端？」