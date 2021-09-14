等不到第二劑莫德納！　北北基桃3.5萬小黃司機淪疫苗孤兒

▲北北基桃3.5萬計程車司機等不到第二劑莫德納。示意圖。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許維寧／台北報導

國內莫德納疫苗供貨吃緊，接種後苦等不到第二劑，其中部份接種者為交通部於7月辦理的「北北基桃計程車駕駛專案」人員，台北市計程車駕駛員職業工會今（9/14） 呼籲，儘速安排已施打第一劑莫德納的計程車駕駛注射第二劑，否則3.5萬名計程車駕駛員將慘淪疫苗孤兒。

根據疾管署統計，目前國內已有約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有約33萬人完成第二劑接種，其餘將近300萬人苦苦等待仍盼不到第二劑。

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台北市計程車駕駛員職業工會今天便發文交通部。工會指出，交通部已經於今年7月2日至7月16日間辦理「北北基桃計程車駕駛專案」，專案即是接種莫德納疫苗。又根據疾管署公告，接種第二劑的時間應為9月10日至9月24日間，代表7月2日接種疫苗的司機已經屆滿期限，目前還是沒有接獲任何進度與消息，也不見交通部與疾管署協調。

工會痛批，交通部怠忽職守，7月間列入專案接種的3.5萬名計程車駕駛員已經成為疫苗孤兒。故要求交通部，應立即向疾管署爭取莫德納第二劑，並執行第二劑計程車駕駛員施打專案，才能平息3.5萬名計程車司機成為疫苗孤兒的憤怒。

