64歲親戚「不會用電腦」等無第1劑！一招有機會：應該會先通知

▲全台施打疫苗人數突破千萬。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因為不會上網，不少老人家連第一劑疫苗都還沒打到，引發年輕人討論！有網友在PTT的Gossiping板上問卦「有沒有64歲都還沒打到一劑疫苗的？」說他有個64歲的親戚獨居，之前開放預約疫苗時不會上網，7月19日才到衛生所，但只單勾了莫德納。事後原PO雖然有幫忙加勾，但到現在還是打不到「有解嗎？」

這位網友文中表示，該位親戚之前因為不會上網，7月19號才跑去衛生所請人員預約，對方則是單勾莫德納，「後來聚會聊天知道這件事，問他怎麼沒一起約AZ，他說他不知道，衛生所的人幫他用的。」當下，他趕緊幫親戚線上加約AZ。

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結果，親戚等到現在，都還不能打疫苗，「前陣子我又幫他加約BNT，現在一樣還是不能打疫苗」，這讓原PO不禁求助是否有人有類似情形，「請問這樣該怎麼解？長輩覺得很不安，覺得周遭的人都打至少一劑了，他連什麼時候能打都不知道。」原PO也在留言處強調是真人真事，而且該位親戚真的沒有挑疫苗，「他沒挑啊！就輪不到他，如果不打高端就叫挑疫苗仔，那也沒辦法。」

▲原PO表示，64歲親戚因為不會用電腦，直接跑去衛生所請人幫忙。（示意圖／記者周姈姈攝）

貼文一出，就有網友留言直嘆，「我媽64歲也打不到莫德納、沒選AZ」、「是真的，719前沒選AZ，現在還打不到」、「我也認識兩個64的長輩沒得打」、「我媽64歲也是還沒打，不過下次BNT應該會打到」、「我媽也是64，之前剛好膝蓋開刀沒約，後來預約後連這次AZ也沒得打，唉！」

也有人表示，「64剛好介在造冊跟網路預約交接點，沒晚輩幫忙的話，真的一堆老人不知道或不會」、「去約殘劑啦！現在殘劑還是有得約啊」、「推約殘劑！年紀比較大還是應該會先通知」、「第一輪沒選AZ確實現在還打不到」、「衛生所不會自己隨便幫民眾決定不選AZ，他是不敢承認當時自己挑疫苗吧？」