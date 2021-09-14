不打疫苗就掰掰！　調查：14%美國人因「朋友拒接種」絕交

▲美國去年有14%已接種疫苗的人因為朋友拒絕接種疫苗而與對方絕交。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

市場研究公司One Poll在9月2日對1000名美國人進行隨機調查，以訪問他們在過去1年半中與朋友絕交的原因，結果發現有16%的人在2020年3月疫情爆發後，與至少3個朋友絕交，其中更有1／7的人是因為朋友拒絕接種疫苗，所以才選擇與對方斷絕關係。

綜合《紐約郵報》與News Nation報導，這份剛在13日出爐的調查結果顯示，在160名與朋友絕交的人群中，有66%的人已接種疫苗，另有17%人沒有接受疫苗注射的計劃。14%已注射疫苗的人坦言，他們之所以不再和部分友人來往的原因是因為對方拒絕接種疫苗。

▲珍妮佛安妮斯頓透露不與沒打新冠疫苗的友人往來。（圖／翻攝Jennifer Aniston Instagram）

事實上這樣的現象並不罕見，曾出演《六人行》的好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）就曾公開透露自己切割了一些不願施打疫苗的朋友。調查顯示，有97%已接種疫苗的人認為，他們的朋友是「反疫苗派」，對方永遠無法理解疫苗的重要性，甚至不相信新冠疫苗能對疫情起作用。

調查也指出，大部分人不願意接種疫苗的原因是因為他們不信任疫苗，擔心接種疫苗後會產生副作用，或是認為自己很健康，並不需要施打疫苗。調查中其他與朋友斷絕往來的原因還包括朋友散播與自己有關的謠言（12%）、感情糾紛（15%）和政治立場存在差異（16%）。

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