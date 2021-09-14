　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「誰當選意義不大」　蔡詩萍：4人爭黨主席全演給北京看

▲▼國民黨主席政見說明會（江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源）。（圖／國民黨提供）

▲江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。（圖／國民黨提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨25日將舉行黨主席改選，候選人為現任主席江啟臣、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源，以及孫文學校總校長張亞中。對於國民黨上演黨內互打，資深媒體人蔡詩萍認為，國民黨主席的選舉，選到此時，如此選下去，誰能當選，意義不是很大，「朋友問我，我的評論是：親痛，仇快，深藍爽！」

蔡詩萍13日在臉書表示，討厭國民黨的當然很快樂，既搞不清楚今夕何夕，內鬥起來依舊很內行；而深藍應該很爽，這幾年被壓抑的情緒大爆發，四位參選人一個比一個拉攏深藍，彷彿不管誰當選，深藍主導的國民黨都要出頭天了。

蔡詩萍指出，唯有對國民黨做為一個反對黨還有所寄望的人，唯有對國民黨不離不棄但希望走回主流路線，爭取最大民意的人，內心會很痛苦，黨主席未來要領導2022、2024兩次大選，目標族群很清楚「爭取台灣選民的認同，重返執政」怎麼四個人的焦點，全在演給北京看？證明誰是最能和北京對話的人選？

蔡詩萍提到，四位爭主席寶座的人，一心一意看準黨員結構的深藍化，都心想「頭過身就過」，過了再說，卻忘了全台灣的民眾都在當笑話、鬧劇看，眾目睽睽下，這四人講過什麼話，做出什麼承諾，大選時難到不會被拿出來檢視嗎？未來，想再爭取主流選民（認同台灣的），要想再爭取年輕選票（天然台的），「以為人家那麼笨，任你改口，任你騙嗎？」

蔡詩萍認為，黨內結構與社會主流脫節，其代價就是國民黨的怠惰，以及整體藍營的焦慮，這四位參選人，兩位當過黨主席，在任時，為何不積極改變國民黨的結構？其他兩位，一位看來比深藍更像深藍，難怪能激盪黨員迴響，另一位則也無意改變只想趨從，無論誰當選，國民黨都「不會有結構性改變」，這大概是這場選舉注定的結局。

蔡詩萍強調，提醒四位國民黨主席參選人，「深藍可能讓你當選主席，但選民結構、民意趨向將證明你救不了黨，贏不了大選！我家後山常常看到成群的台灣藍鵲，自由自在，我望著牠們常想：要像牠們那樣的台灣藍，國民黨才有希望吧！」

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／午後雷雨開炸！　5縣市大雨特報
人妻慘淪8年性奴！　在兒女面前被硬上
LIVE／幼兒園群聚累計32人染疫　侯友宜最新說明
作家H租屋遭詐騙5位數！　「連犯2大錯」惡質手法全公開
醫推第一劑打AZ　陳時中認證：第二劑靈活度比較高
第二劑莫德納何時開打？　陳時中曝「最快時間」
降級有望？　陳時中：9／20後管制會再鬆綁
快訊／裝修工序列比對出爐！　與幼兒園一致「是國內全新Delt

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沒疫苗！里長不滿板橋差別待遇　新北：持續向中央反映

新北中秋烤肉鬆綁？　侯友宜重申：戶外禁止、家中活動不鼓勵

日本捐贈50萬劑AZ疫苗　蔡英文：感受到台日友好的情誼

時力提聯立制修憲　立委席次113增至156席「不分區門檻降為3％」

快訊／新北明開放內用？　侯友宜鬆口：疫情往好的方向走

快訊／幼兒園群聚＋2　侯友宜：第一時間就匡列「不具傳染性」

竹竹苗合併升格？　蘇煥智示警：六都升格加速鄉村沒落

共軍特攻滲透台灣重要機房！　憲兵出動甲車強攻掃蕩火速奪回搶修

LIVE／新北+2幼兒園群聚累計32人染疫　侯友宜最新說明

林智堅拋新竹合併量身定做？　民進黨：國民黨別抹煞楊文科也贊同

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

沒疫苗！里長不滿板橋差別待遇　新北：持續向中央反映

新北中秋烤肉鬆綁？　侯友宜重申：戶外禁止、家中活動不鼓勵

日本捐贈50萬劑AZ疫苗　蔡英文：感受到台日友好的情誼

時力提聯立制修憲　立委席次113增至156席「不分區門檻降為3％」

快訊／新北明開放內用？　侯友宜鬆口：疫情往好的方向走

快訊／幼兒園群聚＋2　侯友宜：第一時間就匡列「不具傳染性」

竹竹苗合併升格？　蘇煥智示警：六都升格加速鄉村沒落

共軍特攻滲透台灣重要機房！　憲兵出動甲車強攻掃蕩火速奪回搶修

LIVE／新北+2幼兒園群聚累計32人染疫　侯友宜最新說明

林智堅拋新竹合併量身定做？　民進黨：國民黨別抹煞楊文科也贊同

房屋「4大傷財風水」曝光！斜角房壓迫感重、房門對大門out！

昔「台灣四大美女」之一！胡慧中63歲凍齡近照曝光　釣出陸劇女神

18歲男怒摑13歲少女強上　怕漏餡還問「會不會講出去」

沒疫苗！里長不滿板橋差別待遇　新北：持續向中央反映

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！　操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

民眾狂call疫苗預約平台！客服妹親曝「11大常見QA」實用炸

新北中秋烤肉鬆綁？　侯友宜重申：戶外禁止、家中活動不鼓勵

《俗女2》嘉玲母女雨中擁抱哭炸　導演曝9張幕後照：最苦的一集

不熟同學炸喜帖！他包3600慘被酸「很ㄎㄡˊ」...怒回擊：還我

日本神準預測璨樹路徑！專家曝「氣象廳預算達139億」：比台多6倍

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

麥當勞女員工染疫　36人PCR出爐

朱立倫：請黨中央不要移送張亞中

阿扁報案多天：感謝警方今天傍晚才來

「本票樣張沒效力所以張亞中不當一回事」　邱毅：我也沒還黃昭順

快訊／中秋禁烤肉！新北9／15後開放內用？　侯友宜透露口風

蕭美琴端「夜市牛排」　會晤立陶宛國會議員

五連霸議員入民眾黨　高虹安：貨真價實「白色力量」

李永得：中正紀念堂將展示蔣介石親批槍決公文

新北禁公共場域烤肉「在家可以烤嗎？」　侯友宜：不支持

北市府不甩中央擴大居隔範圍　苗博雅：還我公道

黃子哲再爆「隱行門」：蘇嘉全訪菲律賓跳過駐外單位

黃珊珊：騎樓可以烤肉　吃東西進家門

快訊／侯友宜宣布：新北學生打BNT後「全校採線上授課」2天

更多熱門

相關新聞

張亞中遭送考紀會　江啟臣：我的代表人沒被通知與會

張亞中遭送考紀會　江啟臣：我的代表人沒被通知與會

國民黨主席候選人張亞中疑因以言行攻堅對手朱立倫，13日遭選舉監察委員會決議移請考紀會。對此，國民黨主席江啟臣14日上午接受廣播節目專訪時表示，對該決議他徹底反對，該會議是臨時召開，且他的選監代表人陳明義沒被通知，他認為應重新召開討論。

遭國民黨考紀會調查　張亞中5聲明：比蔡英文鬥賴清德還粗暴

遭國民黨考紀會調查　張亞中5聲明：比蔡英文鬥賴清德還粗暴

藍營大亂鬥　林鶴明：江啟臣被陰吞不下去

藍營大亂鬥　林鶴明：江啟臣被陰吞不下去

張亞中遭送考紀會　邱毅批國民黨：內鬥內行

張亞中遭送考紀會　邱毅批國民黨：內鬥內行

朱立倫：請黨中央不要移送張亞中

朱立倫：請黨中央不要移送張亞中

關鍵字：

蔡詩萍國民黨朱立倫江啟臣張亞中卓伯源

讀者迴響

熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

周潤發趕路搭小黃被拒載！

買房10年vs.租屋10年！網一看「殘酷差異」秒懂

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面