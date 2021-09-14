「誰當選意義不大」　蔡詩萍：4人爭黨主席全演給北京看

▲江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。（圖／國民黨提供）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨25日將舉行黨主席改選，候選人為現任主席江啟臣、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源，以及孫文學校總校長張亞中。對於國民黨上演黨內互打，資深媒體人蔡詩萍認為，國民黨主席的選舉，選到此時，如此選下去，誰能當選，意義不是很大，「朋友問我，我的評論是：親痛，仇快，深藍爽！」

蔡詩萍13日在臉書表示，討厭國民黨的當然很快樂，既搞不清楚今夕何夕，內鬥起來依舊很內行；而深藍應該很爽，這幾年被壓抑的情緒大爆發，四位參選人一個比一個拉攏深藍，彷彿不管誰當選，深藍主導的國民黨都要出頭天了。

蔡詩萍指出，唯有對國民黨做為一個反對黨還有所寄望的人，唯有對國民黨不離不棄但希望走回主流路線，爭取最大民意的人，內心會很痛苦，黨主席未來要領導2022、2024兩次大選，目標族群很清楚「爭取台灣選民的認同，重返執政」怎麼四個人的焦點，全在演給北京看？證明誰是最能和北京對話的人選？

蔡詩萍提到，四位爭主席寶座的人，一心一意看準黨員結構的深藍化，都心想「頭過身就過」，過了再說，卻忘了全台灣的民眾都在當笑話、鬧劇看，眾目睽睽下，這四人講過什麼話，做出什麼承諾，大選時難到不會被拿出來檢視嗎？未來，想再爭取主流選民（認同台灣的），要想再爭取年輕選票（天然台的），「以為人家那麼笨，任你改口，任你騙嗎？」

蔡詩萍認為，黨內結構與社會主流脫節，其代價就是國民黨的怠惰，以及整體藍營的焦慮，這四位參選人，兩位當過黨主席，在任時，為何不積極改變國民黨的結構？其他兩位，一位看來比深藍更像深藍，難怪能激盪黨員迴響，另一位則也無意改變只想趨從，無論誰當選，國民黨都「不會有結構性改變」，這大概是這場選舉注定的結局。

蔡詩萍強調，提醒四位國民黨主席參選人，「深藍可能讓你當選主席，但選民結構、民意趨向將證明你救不了黨，贏不了大選！我家後山常常看到成群的台灣藍鵲，自由自在，我望著牠們常想：要像牠們那樣的台灣藍，國民黨才有希望吧！」