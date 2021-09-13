自稱被圍毆！北市屁孩揪團復仇　中山警局外白目狂挑釁…秒被逮

記者張君豪／台北報導

台北市一林姓男子自稱10日晚間在長安東路某餐廳前遭圍毆，居然打電話找人反擊，4人共乘一輛汽車並帶著西瓜刀、折疊刀及6根球棒沿街開車，想找仇家打算「討回來」，但一行人開車在中山警分局中山二派出所旁、馬偕醫院周遭，來回加速、重踩油門急剎，行為嚴重挑釁警方，轄區中山二派出所立刻出動線上警網圍捕，逮捕4人，起獲多把刀械棍棒及毒品，全部依法究辦。

▲4名惡煞備齊刀棍深夜尋仇，遭北市中山分局警網攔截圍捕，起獲大批刀棍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲4名惡煞備齊刀棍深夜尋仇，遭北市中山分局警網攔截圍捕，起獲大批刀棍。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方表示，11日凌晨0時55分許，警員在派出所內聽到及民眾報案，指稱有自小客車在中山北路上重踩油門及狂按喇叭，發出之噪音相當刺耳及擾民，線上警力立刻前往圍捕，隨即在中山區民生西路醫院急診室前將該自小客車攔停。

警方將這輛發出噪音擾民的轎車攔下盤查，發現車上陳男（21 歲、公危前科）吳男（24歲、毒品前科）高男（22歲、妨害秩序前科）以及還有名尚在就讀高中的林姓少年（16歲）4人腳邊均放置球棒，尋仇群毆意味濃厚。

警方徹底搜車共找到6支球棒及西瓜刀，另在聲稱被打的林男身上，搜出一把折疊刀，林落網聲稱在長安東路遭仇家圍毆，事後才會攜刀防身，且辦稱他們一行人高速駕車是要去馬偕醫院急診室治療，但警方認為眾人說法避重就輕。

另外，警員在車上找到一隻摻有K他命毒品的吸管，陳男坦承是他所有。警訊後分別依觸犯毒品危害防制條例、社維法87條第3款意圖聚眾鬥毆逕行裁罰，並循線調閱監視器，釐清林男聲稱遭圍毆致傷案件。

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