防疫警戒降級百業復甦　北市警深夜時段將嚴格取締酒駕

▲中山警分局因應防疫警戒降級，將嚴打酒駕行為嚴格執法。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



台北市中山警分局統計、新冠肺炎（COVID-19）疫情三級警戒，可能因民眾較少出門，防疫警警戒期間酒駕交通事故件數較過去下降91.6%，但台北市因疫情警戒調降至二級，警方預計各項民生活動逐漸復甦，為防制酒駕交通事故發生，中山警分局將加強取締酒駕執法，以維護道路交通安全。

▲中山警分局因應防疫警戒降級將嚴打酒駕行為嚴格執法。（圖／記者張君豪翻攝）



中山警分局統計， 轄區今年度取締酒後駕車240件，依據道路交通管理處罰條例規定，如用路人酒後駕車，最高可處12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照；如肇事或酒測值達0.25mg/L以上，更可能涉及刑法第185-3條觸犯公共危險罪，駕駛最高將面臨2年以下有期徒刑，切勿以身試法。



警方秀出數據，顯示台北市酒駕事故發生時段，以18-24時最多、6-12時次之，顯見宿醉駕車危害之深。中山分局呼籲用路人應注意飲酒後如有隔夜醉之情形，應善用計程車代駕服務、搭乘大眾運輸工具，宿醉上路也可能造成酒駕情事，警方呼籲民眾請小心並還共同維護安全行駛的道路環境。

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