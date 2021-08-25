天母酒吧5打3 　23歲屁孩譙警XX娘X掰秒被銬！沒梅花座一併罰

▲北市士林區某家酒吧外發生聚眾鬥毆事件，警方獲報後出動快打警力到場壓制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

天母不平靜！昨北市士林區中山北路六段上某酒吧，深夜一群黑衣年輕人因在店內爆口角衝突，一路從店內互相叫囂打到店外，更釀2人受傷。警方出動快打警力到場壓制，查獲犯嫌4人到案，其餘滋事者在警方到場前就逃逸，目前也掌握身分追緝。全案依刑法聚眾鬥毆滋事、毀損、傷害及違反社會秩序維護法罪嫌移送士林檢察署偵辦。

隨著餐飲逐漸開始有條件內用，也開始鬧事！一群身穿黑衣年輕人們25日凌晨在中山北路六段某酒吧飲酒聊天，喝著喝著卻突然爆發口角衝突，先在店內互相叫囂，甚至越演越烈直接出拳一路打到店外。

▼天母某酒吧黑衣年輕人們幾杯黃湯下肚爆口角衝突上演全武行。（圖／翻攝自Facebook／Gangs of Tian Mu 天母幫）

警方到場勸阻，其中主嫌徐姓男子（23歲）更無視公權力直接伺候警方「「XX娘X掰」場面一度超失控！警方表示，為防止該群黑衣人勢力壯大，偵查隊漏夜與派出所組成專案小組，也在現場查訪並調閱監視器影像，清查相關涉嫌人身分。

25日上午查獲犯嫌4人到案，另參與鬥毆落跑的共犯也已掌握身分續追，全案依刑法聚眾鬥毆滋事、毀損、傷害及違反社會秩序維護法罪嫌移送士林地方法院檢察署偵辦。

天母派出所所長吳柏緯表示，另業者因違反防疫規定，未採取梅花座及隔離措施即讓酒客入內消費，警方蒐證後將移請相關單位裁處。

對此，警方呼籲青少年應多加從事正當休閒活動，避免深夜遊蕩及流連酒吧等妨害身心健康場所；尤應注意勿受同儕影響及誘惑，致行為偏差，甚或被幫派份子慫恿、利誘加入幫派組織。

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