黃牌重機闖紅燈！遭直行自小客擊落　騎士全身擦傷雙腿骨折

▲9日清晨林森北路錦州街口發生一起疑似黃牌重機闖紅燈撞擊直行自小客車，雙方駕駛均送醫治療。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中山區林森北路與錦州街口9日上午7時許發生車禍，一輛黃牌重型機車疑似闖紅燈，結果因車速過快撞上綠燈直行的自小客，黃牌重機右側車身與小客車左前車頭碰撞，重機車身幾乎全毀、彈到路旁，騎士全身多處擦傷，雙腳有骨折現象，小客車駕駛則因撞擊車內氣囊炸開，導致胸悶疼痛，兩人經救護車緊急送往台北馬偕搶救，目前傷勢穩定。

▲9日清晨林森北路錦州街口發生一起疑似黃牌重機闖紅燈撞擊直行自小客車，雙方駕駛均送醫治療。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，當時黃牌重機沿著林森北路往北方行駛，行經錦州街路口時疑似闖紅燈，撞上由錦州街朝西向行駛的自小客車；由於撞擊力道猛烈，劉男（33歲）駕駛的黃牌重機車幾乎全毀，衛姓男子駕駛的小客車車頭也凹陷毀損。

▲9日清晨林森北路錦州街口發生一起疑似黃牌重機闖紅燈撞擊直行自小客車，雙方駕駛均送醫治療。（圖／記者張君豪翻攝）

經過轄區中山警方趕赴醫院幫肇事兩造進行酒測，發現雙方酒測值均為0，詳細車禍發生原因及肇事責任歸屬，則有待交通分隊製圖蒐證後送請交通大隊進行肇事初步鑑定。由於車禍受傷雙方都在醫院治療，目前均未提告。警方呼籲民眾，清晨深夜車少時，上路一定要遵守號誌規定，才能避免車禍意外發生。

【相關新聞】



►父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」 自摔慘亡畫面曝



►空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒 督察長帶回輔導

►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解