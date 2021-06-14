駕駛臨停辦事未熄火...竊賊開3百米拿包包落跑　伯恩山犬機警跳車

記者張君豪／台北報導

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻， 台北市邱姓竊嫌趁另名李姓男子到龍江路407號前某銀行辦事時、車輛未熄火，竟然上車把車開走，並趁機竊取車內財物，但民眾車上還有一隻飼養多年的伯恩山犬，竊賊把車開到距現場約300公尺的五常街後，拿走包包逃逸，伯恩山犬也趁機跳車逃逸，民眾發現該犬疑遭棄養送獸醫檢查並找到失主。警方根據監視器畫面，追查邱姓竊賊到案說明。

▲邱姓男子下手偷車及伯恩山犬逃離畫面都被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲邱姓男子下手偷車及伯恩山犬逃離畫面都被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中山警方表示，被害李男辦完事離開銀行，這才發現愛車及車上愛犬遭竊賊偷走，著急地步行到建國派出所報案，警方依規定製作筆錄過程中，失主接獲熱心民眾來電，告知他愛犬被送往獸醫院掃晶片後才確認失主。

警員陪著李男到尋獲地點查看，發現不翼而飛的愛車也被停放在路邊，雖然李男座車及愛犬在短時間內尋回，但他車上裝有2萬元現金的皮包遭竊。警方據此展開調查。

中山警方調閱監視器畫面，發現邱嫌在中山區龍山路407號前發現李男車輛未熄火，異想天開把對方車輛開到附近的五常街停放，但車上伯恩山犬卻機警地趁歹徒下車時跳下車跑走，所幸經熱心民眾送獸醫院掃瞄晶片，這才讓警方提早發現失車及竊賊蹤跡，警方事後傳喚偷車邱嫌到案說明，訊後依觸犯竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

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