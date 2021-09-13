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23人居隔！麥當勞女員工染疫　北市：家屬讀「大同區某高中」昨晚急清消

麥當勞。（圖／資料照）

▲麥當勞示意圖。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市大同區某高中12日晚間緊急清消，據了解，是因為有學生為確診者家屬，目前被匡列居家隔離。對此，台北市衛生局證實，該間學校有案16198（北市中山區麥當勞林森三店女員工）的接觸者，因此將該場域進行清潔消毒；另針對案16198於麥當勞林森三店工作職場，台北市政府已於12日發送694封細胞簡訊給曾到過此處的民眾。

台北市衛生局13日表示，截至13日上午，已針對案16198的接觸者匡列23人居家隔離，其中17人安排採檢，1人陰性，16人正在等待檢驗結果，其餘6人則陸續安排採檢中。

據了解，案16198的家屬就讀台北市大同區某高中，因此該所學校於12日晚間緊急清潔消毒。對此，台北市衛生局證實，衛生局已有掌握案16198接觸者，並對相關場域進行清潔消毒。

而台北市教育局副局長陳素慧受訪時也證實，大同區某高中有進行消毒作業，因為衛生單位疫調時有通知，該所高中必須清消，並請環保局替學校公共區域做清潔消毒；至於學校是否停課部分，除非校方有告知確切接觸狀況，才有可能停課。

被問到為什麼沒有採預防性停課？台北市衛生局回應，預防性停課是因應疑似Delta確診案的防疫作為，一般新冠肺炎確診個案仍回歸先前模式，並針對學校場域做清消。

至於案16198工作職場部分，北市衛生局提及，已於12日發放694封細胞簡訊，提醒9月7日至9月9日曾到該場域的民眾注意，而案16198的接觸者也已有掌握和匡列，並做好防治措施。

▲▼台北市衛生局疾病管制科長張惠美。（圖／台北市衛生局提供）

▲台北市衛生局疾病管制科長張惠美。（資料圖／台北市衛生局提供）

關於案16198，為一名台北市20多歲女性，是餐飲從業人員，感染源仍待調查中。北市衛生局科長張惠美12日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，個案Ct值37，居住於萬華區，工作地位在中山區，目前已住院治療。

而案16198工作場域為中山區麥當勞林森三店，已於9月12日至9月14日停業3天並清消，復業後停止11天內用至9月26日。對此，麥當勞12日證實，9月11日晚間接獲員工通報確診新冠肺炎，餐廳第一時間立即撤離顧客，並閉店消毒，目前已完成全店消毐，所有員工也配合疫調進行健康管理，確保環境安全及員工健康。

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