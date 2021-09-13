AZ、BNT、高端輪到誰打？1圖秒懂3廠牌「接種資格與時程」！

▲疫苗持續擴大施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者許若茵／綜合報導

第八輪AZ疫苗15日起即將開打，第九輪BNT也準備進行接種！《東森新媒體ETtoday》為您整理各廠牌疫苗施打資格與時程，讓您掌握最新接種狀況。

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▲3疫苗廠牌施打資格與時程 。（製圖／許若茵）

AZ

第八輪疫苗將提供AZ，符合資格的有兩類對象，包含9/10前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑，以及7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑。

截至昨天中午預約截止，已有71萬992人完成預約，施打時間將從9/15 ~ 9/23，已預約的民眾屆時記得準時前往施打。

▲符合第八輪AZ資格者有兩大對象。（示意圖／達志影像／美聯社）

BNT

23日起，12~17歲青少年，包含9/1前滿12歲國小生、國中、高中、五專前三年學生可在校園集中接種BNT疫苗，由於學生尚未成年，須經家長填寫接種意願書後交回才可接種，今也是接種意願書交回的最後一天。

如果是符合資格的12~17歲學生，但沒有要在校園集中接種或是不在籍者，明（14日）10點起，可至預約平台意願登記BNT疫苗，接種時間指揮中心會另行公布。

除了學生，若是「18至22歲」或「65歲以上」或「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT者，可在9/20早上10點至9/22中午12點前預約施打BNT，施打時間將在9/25~10/2。

▲學生族群將打BNT。（圖／路透）

高端

第九輪疫苗除BNT外，也提供高端疫苗，只要是在9/28前符合第二劑接種間隔滿4週以上的民眾，在9/20早上10點至9/22中午12點前都可以預約第二劑高端疫苗，施打時間為9/30~10/2。

截至10日為止，我國累計接種1230萬1555劑疫苗，AZ接種781萬4049劑，莫德納接種377萬8191劑，高端接種70萬9315劑，新冠疫苗人口涵蓋率為47.99 %，劑次人口比為52.41 (劑/每百人)。

