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美國推出嗅探犬部隊！機場內偵測「新冠的味道」　準確率高達99%

▲▼邁阿密機場讓嗅探犬聞口罩的味道以偵測員工是否感染新冠。（圖／翻攝自推特／@iflymia）

▲邁阿密國際機場的嗅探犬可以通過口罩的氣味分辨員工是否染疫。（圖／翻攝自推特／@iflymia）

記者葉睿涵／綜合報導

為了增強對員工的安檢措施，美國邁阿密國際機場（MIA）最近部署了一支嗅探犬部隊，在機場員工開始工作前進行嗅探測試，協助檢測員工是否感染新冠肺炎。邁阿密機場是全美第一個使用嗅探犬檢測新冠病毒的機場，若實驗成功的話，那麼此方法也將在其他機場推行。

綜合《華盛頓郵報》與《每日郵報》報導，嗅探犬部隊的成員分別有荷蘭牧羊犬「貝塔一號」（One Betta）和比利時瑪利諾犬「眼鏡蛇」（Cobra），牠們都是7歲大的成犬，且經過佛羅里達國際大學（FIU）全球法醫和司法中心（GFJC）規定的訓練，可以識別病毒的氣味。

▲▼邁阿密機場讓嗅探犬聞口罩的味道以偵測員工是否感染新冠。（圖／翻攝自邁阿密機場官網）

▲邁阿密國際機場是全美第一個採用嗅探犬來聞病毒氣味的機場。（圖／翻攝自邁阿密機場官網）

在貝塔一號和眼鏡蛇投入工作後，員工必須在通過檢查站時摘下口罩，讓牠們檢測汗水和呼吸中是否有新冠病毒的存在，因為患者在感染新冠後，會因為新陳代謝出現變化而產生氣味的差異。報導稱，如果嗅探犬發現任何一名員工可能感染新冠，那機場將要求相關員工進行快篩。

狗狗的嗅覺是人類的50倍，牠們不僅能聞到藥品和爆炸物的味道，還能偵測出帕金森氏症、癌症或糖尿病患者的血糖變化。FIU的教務長富頓（Kenneth G. Furton）表示，嗅探犬偵測病毒的準確性可以和新冠檢測相媲美，貝塔一號的準確率為98.1%，而眼鏡蛇則為99.4%，而且牠們得出結果的速度也比機器快。

▲▼邁阿密機場讓嗅探犬聞口罩的味道以偵測員工是否感染新冠。（圖／翻攝自邁阿密機場官網）

▲貝塔一號偵測病毒的準確率高達98.1%。（圖／翻攝自邁阿密機場官網）

邁阿密機場是全美第一個使用嗅探犬來檢測新冠病毒的機場，但實際上芬蘭和阿拉伯聯合大公國早在去年夏天就已經試行此方法。報導稱，若邁阿密的實驗成功，那美國其他機場也可能會嘗試讓嗅探犬加入防疫工作中。不過由於訓練嗅探犬的耗時很長，價格也十分昂貴，因此很難讓每個機場都大規模地採用此方法。

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