美國推出嗅探犬部隊！機場內偵測「新冠的味道」　準確率高達99%

▲邁阿密國際機場的嗅探犬可以通過口罩的氣味分辨員工是否染疫。(圖/翻攝自推特/@iflymia)

記者葉睿涵/綜合報導

為了增強對員工的安檢措施,美國邁阿密國際機場(MIA)最近部署了一支嗅探犬部隊,在機場員工開始工作前進行嗅探測試,協助檢測員工是否感染新冠肺炎。邁阿密機場是全美第一個使用嗅探犬檢測新冠病毒的機場,若實驗成功的話,那麼此方法也將在其他機場推行。

綜合《華盛頓郵報》與《每日郵報》報導,嗅探犬部隊的成員分別有荷蘭牧羊犬「貝塔一號」(One Betta)和比利時瑪利諾犬「眼鏡蛇」(Cobra),牠們都是7歲大的成犬,且經過佛羅里達國際大學(FIU)全球法醫和司法中心(GFJC)規定的訓練,可以識別病毒的氣味。

▲邁阿密國際機場是全美第一個採用嗅探犬來聞病毒氣味的機場。(圖/翻攝自邁阿密機場官網)

在貝塔一號和眼鏡蛇投入工作後,員工必須在通過檢查站時摘下口罩,讓牠們檢測汗水和呼吸中是否有新冠病毒的存在,因為患者在感染新冠後,會因為新陳代謝出現變化而產生氣味的差異。報導稱,如果嗅探犬發現任何一名員工可能感染新冠,那機場將要求相關員工進行快篩。

狗狗的嗅覺是人類的50倍,牠們不僅能聞到藥品和爆炸物的味道,還能偵測出帕金森氏症、癌症或糖尿病患者的血糖變化。FIU的教務長富頓(Kenneth G. Furton)表示,嗅探犬偵測病毒的準確性可以和新冠檢測相媲美,貝塔一號的準確率為98.1%,而眼鏡蛇則為99.4%,而且牠們得出結果的速度也比機器快。

▲貝塔一號偵測病毒的準確率高達98.1%。(圖/翻攝自邁阿密機場官網)

邁阿密機場是全美第一個使用嗅探犬來檢測新冠病毒的機場,但實際上芬蘭和阿拉伯聯合大公國早在去年夏天就已經試行此方法。報導稱,若邁阿密的實驗成功,那美國其他機場也可能會嘗試讓嗅探犬加入防疫工作中。不過由於訓練嗅探犬的耗時很長,價格也十分昂貴,因此很難讓每個機場都大規模地採用此方法。

.@iflymia adds two FIU detector dogs to help in the fight against #COVID19. Meet Cobra and OneBetta! They will be sniffing out COVID-19 at Florida’s busiest #airport.#Dogs @FIUNews @FIUCASE #PawsUpFIU pic.twitter.com/gbRhImutDH