黃國昌點名辭去媒體職位　趙少康反嗆：怎麼不去問海董

▲黃國昌、趙少康。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中廣集團董事長趙少康號召成立「戰鬥藍」，引來前時代力量立委黃國昌在臉書點名，請趙少康辭去媒體職位。對此，趙少康13日表示，《廣電法》僅規定媒體人不能擔任黨職跟公職，直言黃國昌根本是搞錯對象，並質疑「怎麼不去問海董、三民自、1450、民進黨」。

黃國昌12日晚間在臉書表示，趙少康覺得國民黨沒有戰力，號召籌組所謂的「戰鬥藍」，是否能夠得到國民黨支持者的認同，那是國民黨的家務事，不過趙少康跨越了媒體與政治應有分際的那條紅線，這就不再只是國民黨的家務事，而是台灣社會必須共同檢視檢討的大事。

趙少康13日受訪時直言，「他這個很好笑」，黃國昌應該去問民進黨，黨政軍有沒有全部退出媒體，「三民自是怎麼回事、中天被幹掉是怎麼回事、1450又是怎麼回事」，民進黨給了多少資源給親綠媒體，「黃國昌要不要關心這個，關心我幹什麼」。

趙少康指出，自己連參選國民黨主席的資格都沒有，而且參加國民黨還不到一年的時間，連投票的資格都沒有，更不要說參選國民黨主席，這已經牽涉到《憲法》層次的問題，包括《憲法》規定的工作權跟言論自由。

趙少康強調，自己一切依法行政，《選罷法》、《廣電法》都沒有規定媒體人不能有政治立場、政治主張及參加政治活動，僅有規定媒體人不可以擔任黨職跟公職，否則就不能經營媒體，「我現在沒有黨職，連投黨主席的資格都沒有；我也沒有公職，只是號召戰鬥藍」。

趙少康說明，戰鬥藍是一種號召，也是一種精神上的鼓舞，並不是一個組織、政治團體，更也不是一個政黨，所以黃國昌根本是搞錯目標，「你就管三民自、民進黨、那些綠色媒體，他們吃相多難看，他們怎麼偏頗、保護民進黨，他們公正嗎，你憑良心講」。

趙少康也說，黃國昌在臉書發文後，下面的留言都是罵他的，「幾乎沒有贊成他的、都是批評他的」，而且很多都是原來支持他的人，就是因為黃國昌太偏頗，「你怎麼不去問海懂、三明治、1450、民進黨」。

趙少康批評，黃國昌要找他也可以，不然就大家來拚一下，叫民進黨的黨政軍退出所有媒體，以前是黨政軍退出媒體，現在是黨政軍就是媒體、媒體就是黨政軍，「你叫民進黨退出，大家來交換，這樣才對等」。