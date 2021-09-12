500萬美元救黨挨批扯謊　張亞中千字文澄清事件始末

▲國民黨主席候選人張亞中。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席候選人張亞中日前在中常會秀出總額500萬美元的「支票」，稱是洪秀柱擔任國民黨主席時，因黨務經費短缺拜託他赴馬來西亞借款，但質疑說謊造假，且未歸還「支票樣張」，對此，張亞中12日澄清，支票只是要證明自己有募款能力，且未歸還本票是有原因的。

張亞中在臉書發文澄清，借款一事洪秀柱知情，資金問題緩解後，馬來西亞方表示，借款可保留到洪秀柱連任、未來國民黨又有資金問題時支用，但因洪秀柱未能連任，借款一事就此作罷，自己也請借方將本票寄回，因為期限已過，3張本票形同廢紙才未歸還，這次拿出來只是想證明自己有募款能力。

張亞中表示，2016年國民黨有七張本票，總金額大約為四億多元被黨產會扣押，因此資金周轉不開，當時在報請洪秀柱同意後，特別飛往馬來西亞借款，並由當時國民黨行管會主委邱大展開出三張面額為五百萬美元的本票，作為借款的抵押。

張亞中指出，這些都有本票為證，本票上的文字，可以充分說明這筆借款是供作國民黨發放薪資之用，「行管會主委所開立的如此面額的本票，黨主席豈會不知道？」

張亞中表示，由於金額龐大，不是短時間就能完成的事情，而就在借款要談妥時，法院突然解封了國民黨的七張本票，洪秀柱也確實另尋管道，跟郭台銘借了九千萬元，因此國民黨燃眉之急已經緩解。

張亞中指出，資金問題緩解後，馬來西亞方面表示，既然暫時不需要這筆借款，那就保留等到洪主席如果能夠連任，未來國民黨又有資金問題時，再行處理，那三張本票也就暫時沒有收回，一切靜待洪前主席是否連任，「洪前主席所說的半年時間差，就是這個狀況。」

張亞中表示，後來因為洪秀柱未能連任，借款之事也就作罷，之後馬來西亞方面在本人請託下將三張本票寄回。之後本票期限已過，三張本票也就形同廢紙，過程中，除三張本票外沒有任何實質的金錢往來，連前往馬來西亞的機票款，都是自己支付，「以上各節均為實情，孫文學校秘書長謝大寧先生當時也全程參與，可以作證。」

▼張亞中秀出500萬鎂支票。（圖／讀者提供）

