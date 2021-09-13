「對張亞中被送考紀會深感詫異」　江啟臣：這無助解決黨內紛擾

▲國民黨主席候選人張亞中、江啟臣。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席候選人張亞中在電視辯論會後聲量竄起，卻因近日多次攻擊另一候選人朱立倫，涉嫌違110年主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」，遭移請中央考核紀律委員會查明。對此，國民黨主席江啟臣表示，張亞中言論可受公評，「對選監委員決議深感詫異。」

江啟臣13日在臉書發文表示，今天下午選監委員決議將張亞中送考紀會，自己深感詫異，張亞中的言行可受社會與黨員公評，在主席選前2個星期選監委員會的決議，無助於解決黨內紛擾，甚至可能引發黨職選舉爭議。

江啟臣指出，此次選監委員由四位候選人推派，代表自己的選監委員陳明義，今天下午未參與選監會議，在登記參選前也已經正式請假、維持黨務中立，事後得知選監委員決議深覺不安，希望選監委員重新考量，「主席選舉應該團結我們的契機，不是分化我們的理由。」

國民黨110年黨主席選舉中央選舉監察委員會13日下午召開第五次會議，討論黨主席選舉過程中，候選同志攻訐其他候選同志之爭議行為。

會中決議，依據110年主席選舉候選人競選公約第二條規定，選舉期間絕不攻訐其他參選同志。候選人張亞中近日多次攻擊朱立倫之言論，涉嫌違反本黨110年主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」。

會中亦決議，張亞中上述言論，移請中央考核紀律委員會查明，未查明前，暫緩辦理分區政見說明會。