「支持代表處改名台灣」　趙少康：蔡英文跟拜登可在反中大旗下取暖

▲傳華府正考慮將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。（示意圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

《金融時報》日前報導，華府正認真考慮台灣提出的請求，將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。對此，中廣董事長趙少康12日表示，如果成真自己也支持，「但如果北京遷怒於台灣，美國有責任要為台灣善後，不可以拍拍屁股跑掉。」

趙少康在臉書發文指出，如果改名成真自己也支持，因為台美之間就是靠著「一法三公報六保證 」運作，一「法」就是「台灣關係法」，如果當時就順著法案定名「台灣代表處」，也是名正言順，後來就不必改來改去。

趙少康表示，但台灣是地域名，中華民國才是國名。就像護照台灣兩個字再大，還是中華民國護照，「我要反問綠營人士，叫中華民國有那麼困難嗎？為什麼北京和民進黨一樣，都想去中華民國？甚至消滅中華民國？」

對於改名，趙少康表示，把台北改成台灣也沒有什麼不好，如果美國寧願激怒北京，讓台灣很多人高興，至少也是一種對台灣正面態度的表示，有什麼好不支持的？因此導致中美交惡，也是中美之間的事，與台灣無關，「如果北京遷怒於台灣，美國有責任要為台灣善後，不可以拍拍屁股跑掉。」

趙少康表示，但凡事取法乎上，既然美國想變，就變得大一點，跟中華民國恢復正式邦交不是更好嗎？復交就必須跟中華民國復交，因為原來就是跟中華民國建交的，「除非台灣獨立了，美國才能跟台灣國建交。」

趙少康指出，如果不能做到對台灣最好的選擇：復交，次佳方案就是雙重承認中華民國跟中華人民共和國，假如這兩者都做不到，沒魚蝦也好，改台北為台灣，「一可讓台灣高興、二可讓北京生氣，至少是一種精神勝利法，拜登和蔡英文可以在反中大旗下互相安慰取暖。」

趙少康表示，自己關心的還是台灣能夠從美國獲得的實質好處是什麼 ，譬如人民解放軍打台灣時美國會不會立刻派個五萬、十萬軍人來台，美國最多時曾派十五萬軍人到阿富汗，「綠營既然認為位在第一島鏈的台灣比阿富汗重要得多，派個五萬、十萬軍隊有什麼困難？」

對於改名後的實質利益，趙少康指出，又譬如趕快跟台灣簽訂台灣朝思暮想的FTA自由貿易協定，讓台灣能夠減少對大陸經貿的依賴，「台灣既然是美國的堅定盟友，關係堅若磐石，簽個FTA為甚麼那麼難？」