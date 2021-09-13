500萬美金「救黨本票」曝光　2處塗改洪秀柱張亞中互槓

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席選戰升溫，候選人之一的孫文學校總校長張亞中上週在中常會秀出3張總值500萬美元的支票，聲稱是替前主席洪秀柱到海外募款所募得。然而，洪秀柱12日發出6點聲明反駁此事，暗指張亞中連支票、本票都分不清楚，甚至將上面的新台幣、NT字樣塗改成美金、USD，讓她感到十分意外。

▲張亞中秀出的本票樣張有2處塗改。（圖／讀者提供）

洪秀柱表示，2016年中國國民黨的帳戶被不當黨產委員會凍結，已影響黨工薪資之發放，自己一邊奔走借款，一邊與不當黨產委員會打行政訴訟；當時張亞中聽聞黨務經費短缺，主動表示願前往馬來西亞向一位僑領借款，但須黨部提供本票以茲證明，因此主委邱大展提供了3張500萬美元本票的「樣張」，證明若能借得款項，即可開出正式本票。

洪秀柱表示，張亞中從馬來西亞返台之後回覆，該名僑領希望等自己連任黨主席之後再將款項借出，但已難解黨務開支的燃眉之急，所以當時她以自己的名義向民間友人（包括郭台銘母親）簽下總值9000萬的兩張本票，這才暫時解決問題；2017年1月24日她告知邱大展及張亞中，目前已不需再向僑領借款，邱請張將3張本票樣張歸還黨部，但張回覆「本票樣張在馬來西亞」，並未歸還。

沒想到張亞中在上週的中常會秀出那3張總值500萬美元的本票樣張，每一張的幣值新台幣都被劃掉改成美金，NT也被改成USD。洪秀柱坦言，對此感到十分意外，而中常會後第二天，在邱大展的要求下，張亞中已將3張「本票樣張」歸還黨部，「雖未借款成功，對張亞中及海外僑領的熱誠相助心意，仍表感謝！」

▲洪秀柱在臉書PO出6點聲明反駁張亞中。（資料照／記者呂佳賢攝）

面對洪秀柱的聲明，被質疑說謊「500萬美元救黨」的張亞中也在12日於臉書PO文澄清，他強調，借款一事洪秀柱知情，資金問題緩解後，馬來西亞方表示，借款可保留到洪秀柱連任、未來國民黨又有資金問題時支用，但因洪未能連任，借款一事就此作罷，自己也請借方將本票寄回，因為期限已過，3張本票形同廢紙才未歸還，這次拿出來只是想證明自己有募款能力。

張亞中表示，2016年國民黨有7張本票，總金額大約為4億多元被黨產會扣押，因此資金周轉不開，當時在報請洪秀柱同意後，特別飛往馬來西亞借款，並由當時國民黨行管會主委邱大展開出3張面額為500萬美元的本票，作為借款的抵押，這些都有本票為證，本票上的文字，可以充分說明這筆借款是供作國民黨發放薪資之用，「行管會主委所開立的如此面額的本票，黨主席豈會不知道？」

張亞中說，整個過程除了3張本票之外，沒有任何實質的金錢往來，連前往馬來西亞的機票費用，都是自己支付的，「以上各節均為實情，孫文學校秘書長謝大寧先生當時也全程參與，可以作證。」

▼國民黨主席辯論後，張亞中被認為是民調大黑馬。（資料照／記者林敬旻攝）