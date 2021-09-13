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槓洪秀柱！張亞中曝500萬美元本票實情　對不實訊息將採法律追訴

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席改選在即，然而候選人張亞中與前黨主席洪秀柱卻因3張總值500萬美元支票（約1.4億新台幣）互槓。張亞中今（13日）指出，洪秀柱昨日聲明證明他的確是在對方指示下，運用自己人脈借款，而後來這筆錢未真正到帳，是因為當時國民黨已借到錢，且法院解封黨產會扣押的7張本票，所以暫不需要。張也強調，對於不實訊息及報導，他將展開法律追訴。

張亞中日前在國民黨中常會上，展示上述支票，並稱是洪秀柱當年指派他去馬來西亞募款的成果。然而，洪秀柱昨晚在臉書發6點聲明，指出3張「支票」其實是「本票樣張」；2016年國民黨帳戶被黨產會凍結，影響黨工薪資發放，因此自己到處奔走借款，同時與黨產會進行行政訴訟。

洪秀柱表示，張亞中聞悉黨務經費短缺，主動向自己表示願前往馬來西亞向一位熟識的僑領借款，惟須黨部提供本票以茲證明，因此行管會主委邱大展當時提供了3張500萬美元本票的「樣張」，以資證明若能借得款項，即可開出正式本票。

洪秀柱說，待張亞中返台後，該僑領希望等她連任黨主席後再將款項借出，但難解黨務開支的燃眉之急；而她則以自身名義，順利向包括前鴻海董事長郭台銘母親等民間友人，簽下2張共9千萬本票的借款，同時也應了訴訟，可解凍幾張支票，以暫時支付薪資短缺困境。

「因此，洪主席在2017年1月24日即告知邱大展主委及張亞中教授，目前已不需再向僑領借款，邱主委請張教授將三張本票樣張歸還黨部，但張教授回覆『本票樣張在馬來西亞』，並未歸還。」洪秀柱聲明如此寫道。

對於張亞中中常會上的行為，洪秀柱感到十分意外，並提到會後第2天在邱大展要求下，張亞中已將此3張「本票樣張」歸還黨部。洪也強調，雖未借款成功，但仍對張亞中及海外僑領的熱誠相助心意，仍表感謝。

▲張亞中先前出席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（資料照／記者黃克翔攝）

▲張亞中先前出席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（資料照／記者黃克翔攝）

張亞中13日一早也透過臉書「張亞中【孫文學校】」回應本票爭議，開頭即強調，1、張亞中已經充分證明他有募款能力；2、未來在張亞中當選後，地方黨部運作經費均由中央承擔。

張亞中表示，洪秀柱聲明證明本人確實曾經在國民黨財務最危急的時刻，運用自己人脈幫助了黨，同時也證明了本人確實擁有募款能力，在必要的時刻，絕對不會讓本黨陷入財務危機。此事目前輪廓已基本清晰，當時本人確實在洪秀柱指示下，前往馬來西亞接洽借款事宜，所以本人沒有欺騙任何人。

他說，當時也確實由邱大展開具三張本票樣張並用印作為憑證。為此，本人也是特別再次赴馬來西亞，親自將該慿證交予願提供借款者。後來這筆錢並未真正到帳，原因就是當時國民黨已借到錢，法院也解封被黨產會扣押的7張本票，所以暫時不需要了。

至於當時僑胞未立刻將三張本票憑證寄回給張亞中的原因，他重申，是希望等待如果洪秀柱可以連任，還有需要的話，他們還是願意提供借款，整個事情的來龍去脈就是如此。

針對本票爭議，張亞中指出，首先是開始於一個顯然不實，也並未仔細查證的報導，本人不知道這是不是對手陣營故意放出的烏賊戰，但是此一不實報導已經為本人帶來傷害，則是事實。

「整件事，本人以一腔熱血，在黨面臨重大危機時，出面為黨解決問題，可是本人得到的對待，卻是如此，不只沒有人感謝本人的挺身而出，反而是以種種莫須有的言論，對本人展開攻擊。」

他強調，對於不實的報導，或是提供不實訊息的人，本人將在搜集相關資料後，展開法律上的追訴，並且要求報導的媒體提出相關事件的即時澄清。

▲張亞中秀出的本票樣張。（圖／翻攝自Facebook／張亞中【孫文學校】）

▲張亞中秀出的本票樣張。（圖／翻攝自Facebook／張亞中【孫文學校】）

▼張亞中13日臉書聲明全文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／張亞中【孫文學校】）

▼張亞中13日臉書聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／張亞中【孫文學校】）

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