中秋連假將至！內埔警1張圖卡+影片　教你萬巒豬腳街怎麼停車

▲內埔警1張圖卡教遊客萬巒豬腳街怎麼停車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中秋4天連假即將到來，屏東縣內埔警分局嚴防遊客湧入，造成萬巒豬腳街壅塞，製作圖卡及影片，提供停車資訊及替代道路，方便遊客利用。

內埔警方說，這次中秋連假，係7月27日二級警戒後的第一個連假，研判旅遊人潮將再現，該分局轄區的豬腳街(民和路)，部分店家有附設停車場，惟以往前來消費的客人並不清楚這些交通資訊，導致車輛一直繞行於道路上或違規停車，反讓原人聲鼎沸的豬腳街及周邊道路，交通更顯壅塞。

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警方因此特製作圖卡，除了提供停車資訊，減少車輛繞行，造成道路的負荷外；另針對未設停車場的店家或各停車場滿停時，建議改停路幅較寬之萬巒路上，再步行前往各店家消費，以淨化主要道路。

為確實做到車輛不混流，圖卡上並指引不到豬腳街旅遊的用路人，如何從內埔到佳佐或潮州的方向，行駛替代道路，避開壅塞路段。該分局並將該圖卡，配合疫情警戒，製作成影片，以虛擬人物「賽門」進行宣導，提醒民眾出遊時，仍應保持社距，以防破口。

分局長蔡耀順表示，連假期間，內埔警方公告每日9至19時，視車流狀況，彈性管制民和路(褒忠路及永和巷區間)，籲請遊客聽從現場員警指揮；另管制之民和路段及永和巷均劃設黃線，請用路人勿違規臨停，警方將加強取締，確保交通順暢。

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