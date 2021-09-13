連假到墾丁、台東恐塞車　枋寮警交通疏導作為出爐

記者陳崑福／屏東報導

中秋節4天連假，枋寮警分局避免遊客湧入，出現壅塞現象，已規劃好替代道路，籲請遊客配合，並加強取締違規駕駛行為，確保交通順暢。

▲中秋節４天連假，枋警加強轄內交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮警分局表示，今年中秋連假期從18至21日共4天，轄內台1線為遊客往返墾丁、台東觀光必經之路，為有效疏導大量湧入車潮，讓駕駛人能通行順暢，於台1線、台17線、台9線及台26線等重要路段規劃好勤務作為，沿途設有指示標誌；另因應台1線436公里至445.5公里車多路段，將視當日車流量機動實施調撥車道或車輛分流，相關交通疏導，籲請用路人遵守、配合，以確保交通順暢。

分局長簡彥匡表示，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，交通壅塞時駕駛人為求方便，違規行駛慢車道，造成機慢車用路人不便，且易肇生車禍案件。

另在休息區請勿違規停車，以免影響車流順暢。這次連續假期持續加強取締違規行駛慢車道及違停之車輛，請駕駛人務必遵守交通規則，也呼籲駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低意外發生；若要查詢道路交通狀況，可撥打08-8782004，或收聽警廣掌握最新資訊，避開車潮尖峰時段，配合交通人員指揮及嚴守交通規則，以維護行車安全及順暢。

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