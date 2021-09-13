　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

連假到墾丁、台東恐塞車　枋寮警交通疏導作為出爐

記者陳崑福／屏東報導

中秋節4天連假，枋寮警分局避免遊客湧入，出現壅塞現象，已規劃好替代道路，籲請遊客配合，並加強取締違規駕駛行為，確保交通順暢。

▲中秋節４天連假，枋警加強轄內交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲中秋節４天連假，枋警加強轄內交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲中秋節４天連假，枋警加強轄內交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲中秋節４天連假，枋警加強轄內交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮警分局表示，今年中秋連假期從18至21日共4天，轄內台1線為遊客往返墾丁、台東觀光必經之路，為有效疏導大量湧入車潮，讓駕駛人能通行順暢，於台1線、台17線、台9線及台26線等重要路段規劃好勤務作為，沿途設有指示標誌；另因應台1線436公里至445.5公里車多路段，將視當日車流量機動實施調撥車道或車輛分流，相關交通疏導，籲請用路人遵守、配合，以確保交通順暢。

分局長簡彥匡表示，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，交通壅塞時駕駛人為求方便，違規行駛慢車道，造成機慢車用路人不便，且易肇生車禍案件。

另在休息區請勿違規停車，以免影響車流順暢。這次連續假期持續加強取締違規行駛慢車道及違停之車輛，請駕駛人務必遵守交通規則，也呼籲駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低意外發生；若要查詢道路交通狀況，可撥打08-8782004，或收聽警廣掌握最新資訊，避開車潮尖峰時段，配合交通人員指揮及嚴守交通規則，以維護行車安全及順暢。

►Her今天推出兩款美型小家電

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
快訊／土城國一資優生自家頂樓墜樓　搶救5hrs不治
麥當勞確診女店員匡列30人　北市：她生活單純
直擊／李炳輝菜市場賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」
快訊／雨區範圍升級！　8縣市大雨特報
快訊／新竹大走山坍方道路中斷！　河流成堰塞湖
知名情色平台被抄了！　老司機哀號
2年輕韓男打BNT疫苗亡！　「急性心肌梗塞」猝死
1周收治7心肌梗塞患者　醫院：很不尋常

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

11年來不中斷　蔡淑惠中秋送暖603位弱勢學童感受溫情

連假到墾丁、台東恐塞車　枋寮警交通疏導作為出爐

全國首創結合拍拍尺及QR碼　台南大量傷病患管理系統上線

空庫防淤 南水局：阿公店水庫與眾不同的操作策略

新北汐止農會小農鮮舖開幕　即日起至17日優惠好禮獎不完

疫情再度升溫　蔡適應號召企業捐3萬立體口罩給弱勢孩童

大台南會展中心順利完工　黃偉哲：營運新里程碑

居家隔離一半確診！桃園大溪增Delta衍生確診個案　已完成匡列

快訊／日累積雨量僅8mm！明霸克露橋便道「開通19天」就遭沖毀

快訊／解除陸警！高雄宣布9／13「正常上班上課」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

11年來不中斷　蔡淑惠中秋送暖603位弱勢學童感受溫情

連假到墾丁、台東恐塞車　枋寮警交通疏導作為出爐

全國首創結合拍拍尺及QR碼　台南大量傷病患管理系統上線

空庫防淤 南水局：阿公店水庫與眾不同的操作策略

新北汐止農會小農鮮舖開幕　即日起至17日優惠好禮獎不完

疫情再度升溫　蔡適應號召企業捐3萬立體口罩給弱勢孩童

大台南會展中心順利完工　黃偉哲：營運新里程碑

居家隔離一半確診！桃園大溪增Delta衍生確診個案　已完成匡列

快訊／日累積雨量僅8mm！明霸克露橋便道「開通19天」就遭沖毀

快訊／解除陸警！高雄宣布9／13「正常上班上課」

偷3個愛心捐款箱跑150m清點「戰利品」　民眾指證：就是他！

全球首發／馬自達CX-3新年式77.9萬元起開賣　安全配備全面下放

朱立倫早退中常會　鄭照新600字聲明：請辭文傳會副主委

李克聰／一年死亡人數近3000　減少交通事故傷亡　需靠道路分級分流

包．開箱／BALENCIAGA腋下包「買一送二」超值！愛心鏡＋皮革掛飾萌翻

11年來不中斷　蔡淑惠中秋送暖603位弱勢學童感受溫情

連國文老師都不會唸！嘉義六腳「最難對聯」　村長給答案

10月高端完整接種2劑人數　預計將超越莫德納

從大嬸回歸魔鬼身材！觀眾驚呼：葉家妤怎麼辦到的？

《料理之王2》總冠軍預選大會 呼聲最高的是這位

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

地方熱門新聞

大溪增Delta衍生確診　已完成匡列

即／明霸克露橋便道「開通19天」遭沖毀

彰「百年餅店千金」被下符詛咒

高雄宣布9/12「5地區」停班停課

大台南會展中心順利完工

阿公店水庫與眾不同的操作策略

高雄宣布9／13「正常上班上課」

嘉義「變色龍」熄燈　當地人震驚

飯店推小火鍋　斜槓經營意外吸客

鄭文燦：桃園二級加強警戒延至9/23

颱風夜爆災情！高雄鳳山大範圍停電

埃及爸家人曾到新竹外帶　餐廳待追查

全國首創拍拍尺及QR碼系統上線

雲林疫苗登記第八輪踴躍　加打2千劑

更多熱門

相關新聞

南北不同天！雙北炎熱上看36度　西南風挾大雷雨襲台灣尾

南北不同天！雙北炎熱上看36度　西南風挾大雷雨襲台灣尾

璨樹颱風北行遠離台灣，中央氣象局預報員劉宇其表示，璨樹颱風今天（9/13）上午8時相對位置已來到台北北方760公里海面上，其逐漸朝中國大陸上海沿岸靠近，對台影響逐漸降低。

內埔警1張圖卡+影片　萬巒豬腳街停車免塞

內埔警1張圖卡+影片　萬巒豬腳街停車免塞

國3追撞影片曝　轎車自撞又被撞燒成火球

國3追撞影片曝　轎車自撞又被撞燒成火球

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

快訊／竹縣府地下停車場火警！老車悶燒竄煙

快訊／竹縣府地下停車場火警！老車悶燒竄煙

關鍵字：

枋寮警察中秋節連假台1線影音

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

女歌手搭7人座「外傭塞後車廂」

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

全台最慘烈飯店　住房率不到1%

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

世界第一的疫苗在台灣？　第3劑「中和抗體數據」比BNT多2倍

鼻塞以為過敏！「5大徵兆」恐是癌

獅新秀助總好喜歡　餅總：拿坤宇來換

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面