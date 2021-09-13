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社會 社會焦點 保障人權

機車一路蛇行　女警：給過你機會了...他掰「恐慌症」一吹就穿幫

▲高雄市一名馮姓男子涉嫌酒駕，辯稱自己是「恐慌症」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名馮姓男子涉嫌酒駕，女警在後面尾隨看他一路搖搖晃晃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的很瞎！連女警給的機會都不好好把握，一名馮姓男子騎車在路上搖搖晃晃，一部警車尾隨在後頭，車上女警一看覺得不對，但第一時間想放過他，但是這名馮姓男子一下騎到中線，一下又偏到路邊，讓女警看不下去，在車上先嘆口氣：「我給你機會了」，隨後將他攔下，馮男說自己是「恐慌症」發作，不過酒測器一吹，根本就是酒駕。

兩名員警開車巡邏來到苓雅區的文橫夜市，結果發現一名男子騎機車，車尾燈不亮，甚至還一路蛇行，停紅綠燈的時候還差點重心不穩倒地，誇張行徑，讓車上的女警大嘆了一口氣「我給過你機會了，真的太誇張了」，隨後就把馮姓男子連人帶車攔下。

▲高雄市一名馮姓男子涉嫌酒駕，辯稱自己是「恐慌症」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名馮姓男子涉嫌酒駕，停紅綠燈還違規 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名馮姓男子涉嫌酒駕，辯稱自己是「恐慌症」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名馮姓男子涉嫌酒駕，辯稱自己是「恐慌症」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

馮姓男子下來之後，先是否認自己有喝酒，不過一連串的搖晃騎車行為，他自己解釋是「恐慌症」發作，所以想要快點回家吃藥，員警一聽恐慌症，還很好心的要他去路邊休息一下，因為「酒測器」馬上就支援到了，這一吹也抓出他的「恐慌症」病灶就是「喝酒了」。

他才坦承是在家喝了高粱酒，喝完後肚子很餓，想說自家離夜市很近，不到500公尺，所以就騎機車來買壽司，誰知道壽司店沒有開，警察服務又不打烊，才會被抓了。馮男酒測值達0.72毫克，被依照公共危險罪相關罪嫌送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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