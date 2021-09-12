惡駕駛假裝配合攔檢...突催油門落跑！重罰18萬吊銷執照

璨樹颱風來襲，雖然已從強颱轉弱為中颱，但仍在中颱上限，北北基地區已宣布9／12因颱風來襲，停止上班上課，全台最大連鎖百貨新光三越也在昨晚間9點率先宣布，9月12日北北基地區7店停業一天，以維護顧客與員工安全，SOGO、微風、BELLAVITA與京站稍晚也宣布停業。