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社會 社會焦點 保障人權

惡駕駛假裝配合攔檢...突催油門落跑！重罰18萬吊銷執照

記者張君豪／台北報導

萬華分局3日晚間在北市艋舺大道執行取締酒駕勤務，過程中一輛白色自小客車行經路檢點，駕駛佯裝配合執法，接著猛踩油門加速衝過路檢點逃逸。警方基於確保民眾安全理由，並未上演當街警匪追逐，調閱錄影畫面進一步查出車主，依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款予以舉發。

▲3日晚間一輛白色自小客車佯裝配合警方攔檢，卻加速闖越路檢點警方依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲3日晚間一輛白色自小客車佯裝配合警方攔檢，卻加速闖越路檢點警方依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲3日晚間一輛白色自小客車佯裝配合警方攔檢，卻加速闖越路檢點警方依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲3日晚間一輛白色自小客車佯裝配合警方攔檢，卻加速闖越路檢點警方依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方指出：根據道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款規定，駕駛人行經警察機關設有告示執行酒測攔檢處所，不依指示停車接受稽查，處罰鍰新臺幣18萬元，還要吊銷駕駛執照，3年內不得再考領駕駛執照，並接受交通安全講習、罰則相當重。

萬華分局呼籲駕駛人，行經酒測路檢點應配合警方指示停車受檢，切勿心存僥倖加速逃逸，以免得不償失、另外若民眾在中秋連假期間有邀宴喝酒，切莫酒後駕車，遵守交通規則才能確保自己、他人安全。

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