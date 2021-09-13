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20元開吃！東南亞零食攻佔超商　2公尺魷魚絲捲、爆漿威化捲太邪惡

▲▼7-11最新東南亞零食。（圖／7-11提供）

▲2公尺長香辣魷魚絲捲只要20元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

中秋連假即將到來，就算沒出門玩，買零食回家配電視也是一大享受。就有超商即日起開賣多款獨家泰國、越南、菲律賓等熱門零食，現在買還可享2件79折、3件75折，吃貨們一定要吃2公尺長魷魚絲捲，只要花銅板價20元，另外還有爆漿威化捲，咬下就是超濃郁巧克力醬。

7-11即日起於門市舉辦「東南亞超人氣零食博覽會」，10/5之前可享指定品2件79折、3件75折，泰國、越南、菲律賓等零食通通都有，其中泰國零食首推獨家「泰國Bento超長香辣魷魚絲捲」，使用30%魷魚搭配辣椒醬製成2公尺長魷魚絲捲，微辣又夠味，只要20元銅板價超划算，另一款「瑪努拉特大包蝦片」，吃得到最經典的辣椒醬風味，內有小包裝方便分食享用。

▲▼7-11最新東南亞零食。（圖／7-11提供）

▲瑪努拉特大包蝦片，送進嘴裡是濃厚的南洋蝦風味，還附海鮮醬。

▲▼7-11最新東南亞零食。（圖／7-11提供）

▲東南亞超人氣零食博覽會10/5之前可享指定品2件79折、3件75折優惠。

菲律賓高人氣「Oishi辣味蝦餅」，濃郁鮮蝦風味配上香辣口味，一吃就停不下來，而印尼夯翻的「KOPIKO 咖啡風味糖果」超濃郁，苦甜提神；「Wasuka頂級爆漿威化捲」酥脆的外皮咬下會爆出超邪惡的巧克力醬；印尼「Piattos香辣大蒜風味脆片」香辣夠味還帶有超濃蒜味；另有「越南鹹酥風味腰果、越南辣味腰果、越南芥末風味腰果」等堅果選擇，買回家邊看劇邊吃也是一種享受。

全家則是和「MAMAK檔星馬料理」合作，9/8起推出第2波聯名鮮食，其中首次加入被稱為神秘綠醬的「加央醬」製成2款甜點，首推「南洋風味加央牛油烤吐司」，金黃烤吐司抹上獨家加央醬，再加一片奶油，加熱後奶油微微溶化，鹹甜口感十分美味；另款蒸箱新品「南洋風味加央甜椰包」，則將濃郁香濃加央內餡，加入特製香蘭葉製成。

▲全家便利商店與「MAMAK檔星馬料理」合作，9/8起推出第2波聯名鮮食。（圖／全家提供，下同）

▲「檳城風味蝦麵」將南洋風絕對少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料。

鹹食「檳城風味蝦麵」將南洋風絕對少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料，以馬來西亞道地蝦味醬熬製成濃郁蝦味湯頭，搭配豬五花片、蝦仁、豆芽菜、油豆腐的，蝦味十足，另外還有9/15上市的「檳城風味炒泡麵」。

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