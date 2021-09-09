超商吃得到「糖葫蘆」了！番茄包糖衣太邪惡　地瓜泥三明治狂爆餡

▲地瓜起司三明治咬下會爆出滿滿的地瓜泥，還會有濃郁的起司香。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

現在不用去夜市也能吃到糖葫蘆了！就有超商獨家開賣「糖葫蘆」，酸酸甜甜的番茄裹上脆脆的糖衣，每一口都超邪惡，另外還有「地瓜起司三明治」，三明治裡夾著飽滿的地瓜泥，咬下去的瞬間要小心，因為地瓜泥跟起司片會直接炸出來，下午茶吃上一份滿足到不行。

7-11這次就把夜市美食搬進店裡賣，首先是大人小孩都愛吃的「糖葫蘆」，於台北市160間門市限量推出，脆脆糖衣包裹酸甜番茄，一口送進嘴裡是滿滿的幸福感，另一款為酸甜清爽的「甘草芭樂」，選用國產珍珠芭樂，甘草味與芭樂清香完美結合，包裝還是OPEN小將的臉超可愛。

▲糖葫蘆只在台北市限定160間門市吃得到。



▲現在去一趟7-11就能買到甘草芭樂。



愛吃地瓜的人也有口福了，7-11開賣「地瓜起司三明治」，嚴選台農57號黃金地瓜，採用蒸烤製程提升地瓜甜度與香氣，搭配起司片甜鹹適中，咬下還會爆餡，口感超級滿足；「地瓜鮮奶油戚風蛋糕」嚴選在地57號地瓜加入鮮奶油製成地瓜泥內餡，每口都滑順香甜，此款只在苗栗以南地區2700間門市限定販售。

▲地瓜鮮奶油戚風蛋糕口感鬆軟超療癒。



甜點控也絕對不能放過Lady M最新的「紫薯千層」，紫地瓜千層餅皮呈現浪漫淺紫色，搭配台灣紫薯、紫地瓜雙色內餡，最頂層鋪上紫地瓜奶酥增添口感；同步還有酸甜「莓果蒙布朗」，酥脆塔皮結合杏仁餡後抹上草莓、覆盆子及黑莓製成的莓果醬，接著擠上鮮奶油、綜合莓果慕斯，再以乾燥玫瑰色馬卡龍點綴，根本太欠吃。

▲最新紫薯千層蛋糕開吃了。（圖／Lady M提供，下同）

▲酸甜莓果蒙布朗也是新登場。

另，人氣「桂花千層」、「栗子千層」也同步回歸，栗子千層可是吃得到一整顆香甜栗子，內餡則以糖漬栗子結合鮮奶油調和製成，而桂花款夾進了桂花內餡搭配點綴的乾燥桂花鏡面，飄出濃濃花香，即日起全門市開吃。

▲栗子千層蛋糕也回歸。