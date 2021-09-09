超商限定！「鮮奶烤布丁」鋪滿焦糖片　還有巧克力包芝麻粒超邪惡

▲三福鮮奶烤布丁不僅上層鋪了焦糖片，底層也有滿滿的焦糖醬。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

吃貨們準備吃一波了！7-11開賣超邪惡「鮮奶烤布丁」，Q嫩的布丁表面有薄薄一層焦糖片，每一口都是滿滿的幸福感，另外還有冰棒造型的夾心巧克力，冰過之後的口感就像雪糕巧克力，根本太欠吃。超人氣網美名店「吉那圈咖啡」則是推出超邪惡「吉那月餅」，咬下會狂爆芋泥，還能加肉桂粉、堅果粉，9/13起限時開賣。

下午若嘴饞想來點甜的，那就絕對一定要吃7-11最新開賣的「三福鮮奶烤布丁」，使用在地鮮奶和雞蛋烤製布丁，最上層有一片薄薄的焦糖片，最底層則是滿滿的焦糖醬，搭配Q嫩的布丁，口感超有層次。

▲77芝麻乳加咬下能吃到芝麻粒。



▲冰過的巧克力吃起來很像雪糕。



除了布丁之外，7-11也推出一系列巧克力新品，首先是擁有超萌OPEN小將包裝的「77芝麻乳加」，以在地芝麻、花生融合牛軋及巧克力，減醣不甜膩；「Choco Stick草莓／榛果夾心巧克力」是超吸睛的冰棒造型，冰過之後更美味，口感會很像雪糕巧克力。

▲Witor’s巧克力餅乾，可以一次吃到濃郁的巧克力以及脆脆的餅乾口感。



如果喜歡口感豐富的人，就不能錯過獨家販售「Witor’s巧克力餅乾」，提供牛奶巧克力以及白巧克力2種口味，脆脆的餅乾口感中還能吃到香濃滑順的巧克力。

來自韓國的吉那圈咖啡「Street Churros」，祭出期間限定的「吉那月餅」，這次的吉那餅皮有肉桂粉、堅果粉可以選擇，夾著鬆軟綿密的芋泥，搭配著鹹蛋黃內餡，甜而不膩的罪惡口感深受粉絲喜歡。

▲人氣吉那圈品牌Street Churros推出「吉那月餅」。（圖／翻攝吉那圈咖啡臉書專頁，下同）

▲吉那月餅咬下會爆出滿滿芋泥。

「吉那月餅」將在9/13起開賣限時開賣1周，可選擇單顆購買，也有6顆禮盒裝，每日限量，芋泥控絕對不要錯過了。