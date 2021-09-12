萬安演習15日登場　防疫考量不管制交通、不疏散避難

▲萬安演習將於15日登場。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

Delta病毒來勢洶洶，而110年軍民聯合防空（萬安44號）演習，定於本周三（15日）13時30分至14時進行，採有預告、全國不分區同時實施；基於防疫安全考量，南投縣警察局表示，警報發放後，將不實施交通管制，人車亦不用疏散避難。

南投縣警局指出，本次演習項目包括防情傳遞、警報發放及演習手機簡訊發送等3項；演習時，有車輛、行人不實施管制、各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，各商店、住戶也不必熄燈、疏散避難及關閉門窗，以避免造成人員群聚、增加疫情的風險。

▲今年萬安44號演習考量防疫，將不實施人車管制及疏散避難。（圖／南投縣政府警察局提供）

此外，演習除發放警報，將發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，並於14時發送演習結束之訊息。

南投縣政府警察局提醒民眾，演習當日聽到警報聲或接到簡訊時，請勿驚慌，所有車輛「正常行駛」、行人「正常通行」、商家「正常營業」，一切均維持平日正常作息。



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