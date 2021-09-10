台南疫情75天+0　戴謙：做好防疫是打敗Delta病毒不二法門！

▲台南市副市長戴謙指出，台南疫情75天+0，這是得之不易的防疫成果，中秋節將至請落實各項防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長戴謙指出，台南疫情75天+0，這是得之不易的防疫成果，感謝全體台南市民的配合防疫，台南市提供已接種第一劑AZ疫苗且9月10日前滿10至12週之65歲以上長者第二劑安心服務，請符合資格的民眾善加利用。

戴謙副市長表示，全國是有2個本土案例，那境外有5個案例，台南市疫情75天+0，感謝台南市鄉親父老、所有市民朋友的努力防疫才有這種成果，疫情+0只要高興5分鐘就好了，那後續戴口罩、勤洗手、減少群聚等等，我們務必要落實，尤其是中秋節馬上就到了，那是家庭團圓的好日子，但我們大家一定要記得市長黃偉哲所提三不原則，保護自己同時也保護別人，請大家一起來做努力。

許以霖局長為協助已接種第一劑AZ疫苗、且9月10日(含)前已滿10至12週之65歲以上長者（含55歲以上原住民）接種第二劑，台南市將前述對象及機構之被照顧者，依需求總量批次上傳COVID-19公費疫苗預約平臺，並陸續通知及安排接種。

許以霖指出，COVID-19公費疫苗預約平台10日上午10時起，開放第八期預約接種AZ疫苗，請已接種第一劑AZ疫苗，9月10日（含）前滿10週以上民眾，預約接種第二劑；7月19日（含）前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾，可預約接種第一劑。

預約期程自9月10日10時至12日中午12時截止，接種期程預計為9月15日至9月23日，並視疫苗供應情形調整接種場次；黃偉哲市長呼籲，符合「COVID-19公費疫苗預約平台」第八期接種對象之市民，請儘速至預約平台進行預約。

許以霖局長說，台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至9日止，已接種896390劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率42.5％；第二劑涵蓋率5.5％；劑次涵蓋率48.0％。





許以霖局長指出，除施打疫苗外，戴口罩、勤洗手、保持安全距離是對抗Delta病毒最佳武器，而中秋節將屆，請民眾做好防疫措施，避免群聚。

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