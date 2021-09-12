雲林疫苗登記第八輪踴躍　9／23「增加施打2000劑」搶12時前登記

▲雲林縣稍早緊急公告，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

AZ疫苗第八輪施打10日開放預約，預期快速額滿的情況，雲林縣衛生局表示，雲縣獲配第八輪疫苗數量足夠，只要符合施打資格者都打得到。稍早雲林縣政府公布，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗。

雲林縣衛生局10日指出，第八輪中央疫苗發配分兩梯次，第一階段9月14日撥配27900劑，第二階段9月18日撥配14600劑，雲林縣總共獲配42500劑，而雲林縣9月10日符合施打第二劑人數為39911人，縣府安排9月15日至18日於20個鄉鎮市開設快打站提供第二劑，免預約、免登記，由民政系統發放通知單通知65歲以上長者至快打站接種，提醒65歲以上長者不用上平台預約。

稍早雲林縣政府緊急公告，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗；日前收到簡訊的「65歲以下」民眾，若尚未完成第八期預約接種，「請於9月12日中午12時前」趕快上網（1922）登記。

雲林縣衛生局提醒，65歲以上的長者「免預約、免登記」，會由民政單位造冊通知，此波加開的2000劑疫苗將提供給第八輪有意願登記的65歲以下、符合接種資格的民眾施打。

▲ 稍早雲林縣政府緊急公告，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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