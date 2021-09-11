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竹崎高中推線上英文交流　實戰力紮根學子未來基礎

▲▼竹崎高中推雙語政策，培養學生國際教育 。（圖／竹崎高中提供）

▲▼竹崎高中推雙語政策，培養學生國際教育 ，透過線上交談讓孩子勇於開口。（圖／竹崎高中提供）

嘉義縣立竹崎高中長期培養學生國際觀，11日與臺灣世代教育基金會(TAIWAN NEXTGEN FOUNDATION)合作，邀請美國籍馮思思(Grace Faerber)老師、印度籍辛妮娜(Naina Singh)老師、澳洲籍韋翰禮(Harrison Williams)老師及該基金會執行長陳冠廷，與179位高二學生在線上以中英文雙軌並行的方式進行國際交流。

▲▼竹崎高中推雙語政策，培養學生國際教育 。（圖／竹崎高中提供）

講座先由各班英文老師帶著同學找三篇近期的外國新聞，也因應線上講座安排各班視訊教學設備及連線訓練。活動由校長蘇淵源以英文熱鬧開場，再由陳冠廷接手引言，率領三位外籍老師帶領學生進行破冰活動，幾個英文單字顛覆學生對於美國、印度和澳洲的第一印象。

同學們表示，對美國最深刻的印象是自由的風氣(freedom)，印度是羽球名將辛度和咖哩，而對澳洲印象最深刻的是袋鼠。三位老師接力分享各國文化，其中印度籍辛妮娜(Naina Singh)老師分享家鄉的文化讓同學頻頻點頭。

▲▼竹崎高中推雙語政策，培養學生國際教育 。（圖／竹崎高中提供）

接著同學們在訊息欄打字分享自己找到的外國新聞，並和講師們討論不同國家的文化觀點，雖然隔著視訊鏡頭，但三位外籍老師用中英文雙軌的精彩分享，加上高二同學們大方的用英文發表看法，讓整場講座熱鬧非凡無冷場。

▲▼竹崎高中推雙語政策，培養學生國際教育 。（圖／竹崎高中提供）

其中，分享到各國對於戴口罩政策的看法時，馮思思(Grace Faerber)老師表示美國人無法長戴口罩，很佩服臺灣人能遵守戴口罩的防疫政策；澳洲籍韋翰禮(Harrison Williams)老師表示因為澳洲人鼻子比較高挺，所以口罩不易戴好。

▲▼竹崎高中推雙語政策，培養學生國際教育 。（圖／竹崎高中提供）

難得的是，不只英文流利的同學才能互動，也有同學先以英文表示自己英文不好，但想分享環保議題。在講師的鼓勵下，同學用中英文交雜的方式分享，認為去買早餐的時候能夠少用塑膠袋，自己準備環保袋更好。中英文雙軌互動，讓整場國際交流講座更加順暢，學生都收穫滿滿，希望能和老師們互留IG聯絡。

▲▼竹崎高中推雙語政策，培養學生國際教育 。（圖／竹崎高中提供）

蘇淵源表示，因應2030年國家雙語政策，國際教育非常重要，雖然竹崎位處偏鄉，但能與臺灣世代教育基金會合作引進國際教育教學資源，更能提升偏鄉學子國際視野。目前，竹崎高中在縣府支持下，10月份引進外籍教學支援人員，並推行全英教學和締結國外姊妹校。

陳冠廷表示，臺灣世代教育基金會的宗旨就是希望能給嘉義的同學這些雙語的資源和國際端，未來還會有兩場國際講座，讓竹崎高中的同學們好期待。

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