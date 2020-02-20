台日友好再傳！　嘉義竹崎高中日本南三町志津川高校締結姊妹校

▲竹崎高中和志津川高校締結姊妹校，由郭春松校長(左)和葛西利樹校長(右)互贈由台灣苦楝和南三陸杉木製作的手工木作紀念品。。（圖／竹崎高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

位於日本東北的宮城縣南三陸町，鮮有台灣人到訪，但在日本311大地震、人口傷亡大半後，因台灣人越洋伸援助建醫院，開啟與台灣的情誼。南三陸町經濟逐漸復甦後，開始邀約台灣學生前往教育交流，應邀參訪的嘉義縣立竹崎高中校長郭春松對日本人以實際行動報恩，感動不已，允諾加強兩地學習互動。

郭春松是應南三陸町地方政府的邀請，於二月十二日到日本進行教育旅行暨國際交流，期間與南三陸町、藏王町及仙台市交流，了解當地政府為國際教育旅行、語文研修和文化交流所做的規劃。

▲竹崎高中和志津川高校締結姊妹校，由郭春松校長(左)和葛西利樹校長(右)代表兩校簽署備忘錄。。（圖／竹崎高中提供）

郭春松表示，南三陸町在大地震中，95%建築物遭海嘯摧毀，半數以上人口失蹤或罹難，唯一的綜合醫院也毀於海嘯，居民看病必須遠赴三十五公里外診所，重病治療更是舟車勞頓，但在對南三陸町大多不知悉的眾多台灣人愛心匯聚二十二億日元奧援下，南三陸醫院得以斥資五十六億日元、於2015年11月重建啟用。

▲南三陸醫院大廳中的「希望之芽」是由台灣樂高大師黃彥智組裝。（圖／竹崎高中提供）

郭春松指出，擺置在南三陸醫院大廳由台灣樂高大師黃彥智組裝的希望之芽，是台灣和日本東北的愛在一起﹔手提袋上印著台灣和南三陸永遠的朋友，是南三陸町對於台灣恆久的感激﹔刻在南三陸醫院建碑上的國旗和絆字，更象徵著台灣和日本長存的友誼，令人感動。

郭春松表示，竹崎高中國樂班去年五月受南三陸町觀光協會的邀請前往進行國際教育旅行，讓孩子們有機會在南三陸町立志津川小學校、南三陸町立名足小學校、南三陸町養老院、宮城縣志津川高校以樂會友，並進一步促成這次與志津川高校締結姊妹校，未來擴大兩校的教育交流。

郭春松強調，台日情誼如果能隨著學生國際教育旅行和各式研修和交流的持續進行，必能讓這情誼更加穩固。