竹崎高中學生圓夢計畫　成就孩子學業外大小夢想

▲▼ 竹崎高中第六屆學生圓夢計畫獎金捐贈儀式暨記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎高中校長郭春松到任第二年開始，積極鼓勵學生用想像力築夢，該校圓夢計畫也邁入第六屆，今年校內有三組學生團體共15人申請圓夢計畫，經過審查與面試獲得圓夢獎金並預定109學年度達成設定目標，學生靠著圓夢計畫燃起夢想希望或者點亮他人，成就孩子們在學業以外的大小夢想。

郭春松鼓勵學生，「先丟出夢想，再努力去追；任何一個小小的夢想，都可能是改變一生的起點。也因此，竹崎高中學生連續五年來，發想、構築、實踐，藉由圓夢計畫，竹崎高中成立了嘉義區公立高中第一個模擬聯合國社，學生代表偏鄉到澳洲參加跨國FRC機器人大賽，甚至自發性為偏鄉小學成立美術服務營隊，或是遠赴台北參加生平第一次辯論比賽、一起騎腳踏車環島，拍攝屬於自己的攝影集、嘗試電繪製作並參加比賽。

▲德星紙器陳浚沂董事長連續捐贈兩屆圓夢計畫獎金各5萬元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

德星紙器陳浚沂董事長連續捐贈第五屆與第六屆圓夢計畫獎金各5萬元，鼓勵偏鄉在地的孩子像都市小孩有著一樣大的夢想，「敢夢、敢做！不能輸！」

今年第六屆圓夢計畫含括計畫主題有(1)參加FRC機器人競賽，(2)辦理宮崎駿奇幻美術營，以及新創計畫主題(3)創辦舞獅社。其中舞獅社申請人高一忠陳柏翰、高一忠王喻藝更是在全民運動會龍獅運動項目拿下一金牌一銅牌，希望在學校扎根，招募對傳統龍獅武術運動有興趣的同學，一起推廣文化傳承。

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