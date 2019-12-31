陳明文爭取竹崎高中宿舍改建　新宿舍可入住120人

▲陳明文爭取國教署補助竹崎高中新建宿舍 改善學生住宿品質。（圖／立委陳明文服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎高中近年招生數逆勢成長持續增班，今年3月19日嘉義縣政府和立委陳明文辦公室邀集教育部國教署等中央單位實勘，經陳明文積極向教育部爭取宿舍新建補助，終於接到教育部正式核定補助竹崎高中新建宿舍案，陳明文也特地到竹崎高中向全校師生宣布此消息，師生都非常興奮。陳明文表示，待宿舍完工後，孩子將會有更舒適的住宿環境陪伴他們成長。

嘉義縣立竹崎高中申請學生宿舍大樓新建工程補助經費5485多萬，在陳明文委員積極爭取經費之下，國教屬補助3291多萬元，嘉義縣政府提列配合款2194多萬元。

▲竹崎高中宿舍。（圖／立委陳明文服務處提供）

陳明文表示，今年3月太太廖素惠會勘學生宿舍，拿出宿舍內照片讓他明白孩子住宿環境十分壅擠，甚至2人共用一張書桌，這案子在爭取補助上是不容易的，在團隊不放棄爭取下，我們順利拿到國教署補助，未來我們的孩子將有更優質的住宿環境。

校長郭春松表示，目前學校宿舍數量空間不足，部分孩子是8至9人擠一間，很開心陳委員協助爭取到宿舍新建補助，預計新宿舍規劃可入住120人，加上目前的宿舍，屆時學生住宿空間量就足夠了。

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