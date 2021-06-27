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嘉縣推AI科技考數學　永慶、竹崎高中AI科技特招登場　

▲嘉義縣AI科技班特招考試闈場採高規格防疫措施辦理。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣AI科技班首創竹崎高中永慶高中特招。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣首創竹崎高中永慶高中110學年度特招考試(AI科技特色班)將於6月27日舉行，正值疫情嚴峻時期，為求考試作業能順利進行，闈場以高規格防疫措施辦理，包含依據工作性質分二梯次入闈、闈場人員住宿採一人一室，確保闈場室內空間在5人以下，另外闈場人員須持PCR檢測陰性報告始可進場。

▲嘉義縣AI科技班特招考試闈場採高規格防疫措施辦理。（圖／嘉義縣政府提供）

考場備有防護隔離衣、髮帽、護目鏡、面罩及酒精等防疫物品，以確保試務工作人員的健康與安全，第一梯次入闈人員經檢查攜帶行李，取出通訊設備後，於6月26日下午2點由教育處長李美華唱名，逐一進入竹崎高中闈場，隨後貼上闈場封條，展開命題、組題、製卷等工作，第二梯次印卷、裝卷人員接續於27日上午進入闈場。

AI科技特色班為縣長翁章梁上任後的重要教育政策，為符應創新嘉義共好教育-嘉義縣創新教育白皮書方針之一「科技領航教育、數位翻轉教學」，於嘉義縣永慶高中及竹崎高中成立該特色班，並與大學教授合作開設講及課程等，期以程式設計及AI 人工智慧為課程主軸，培育面對未來資訊科技挑戰的新世代人才，貫徹「創新前瞻」；今年AI科技特色班首度以特色招生考試分發作為入學管道，招生全國對AI科技有興趣之學生，考試科目為數學科一科。

▲嘉義縣AI科技班特招考試闈場採高規格防疫措施辦理。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處長李美華也提醒，考試時間為27日上午8點50分至10點20分，地點在竹崎高中，儘早出門抵達考場學校，期盼竹崎高中及永慶高中能培育更多的AI科技人才，打造嘉義縣科技人才網絡。

竹崎高中與永慶高中AI科技班特招考試相關資訊，請上該二校特色招生網站查詢:

竹崎高中:http://163.27.118.93/ai/index.php；

永慶高中: http://www.ycsh.cyc.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=2

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