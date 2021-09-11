美CDC：莫德納預防重症遠勝BNT　Delta不影響疫苗預防重症死亡效力

▲CDC研究指出，莫德納疫苗更能有效預防重症、死亡率。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報倒

美國疾病防治中心（CDC）昨（10）日發布3項研究結果，今年沒有完整接種疫苗的人，比完整接種疫苗的人高出11倍死亡率，另外，莫德納疫苗比BNT、嬌生疫苗更能有效預防重症，而Delta變異株對疫苗預防重症的效力沒有太大影響。

根據《華盛頓郵報》報導，CDC分析美國今年6至8月的3.2萬名新冠患者，發現莫德納、輝瑞BNT、嬌生3種疫苗平均有86%預防住院保護率，其中莫德納效力高達95%，遠高於輝瑞BNT80%及嬌生60%，在預防染疫後掛急診的保護率，莫德納則有92%，同樣遠高於輝瑞BNT77%及嬌生65%，研究結果與美國梅奧診所體系（Mayo Clinic Health System）上月提出的報告相符。

報導指出，會造成這些差異，可能是因為莫德納一劑的劑量比輝瑞多，且2劑需間隔4週，輝瑞則僅需3週，有些研究指出，2劑疫苗間隔超過4週能更有效建立免疫力。

▲Delta病毒對疫苗的重症預防率僅造成微幅影響。（圖／記者李毓康攝）



CDC另項研究指出，雖然Delta變異株發生許多突破性感染案例，尤其出現在65歲長者身上，不過對於預防重症、死亡率仍有極高效力。

在今年4月4日至7月17日的6萬多起病例中，CDC發現6、7月間在美國爆發的Delta病毒並沒有影響疫苗預防重症及死亡的效力，在6月20日至7月17日間，有14%的染疫住院者、16%病歿者已接種疫苗，比春季高出2倍，不過因為疫苗覆蓋率在夏季大量提升，所以這個數字變化相對來說已能解釋疫苗的重症死亡預防效力僅微幅下降。

報導中多位專家認為，經過Delta變異株肆虐，疫苗仍有80%以上的保護力，是相當好的成績，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）則說，這顯示疫苗是人類扭轉疫情的關鍵，接種疫苗仍有保護效果。