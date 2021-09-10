好消息！搶不到AZ免哀號　彰化65歲以上貼心造冊免預約

▲彰化縣65歲以上長者施打AZ第二劑造冊免預約。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

第八輪AZ疫苗預約接種，今(10)日上午開放登記預約塞爆當機，彰化65歲以上預約施打第2劑AZ有51,869人，彰化縣政府宣布「已造冊免預約」，自明(9/11)日起，由村里長發放通知書，下午4點可在彰化縣COVID-19 疫苗接種查詢網開放查詢，從9/15(三)-9/25(六)接種。

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▲彰化連續21天+0。（圖／記者唐詠絮攝）

縣長王惠美說，65歲以上的長輩，將比照當初幫長輩打疫苗的方式一樣，先造冊，然後由村里長發放通知施打，所以彰化縣內65歲以上長者，已有建立資料庫來做監測，到9/25打第1劑已經滿10周的名冊已經建好，共有51,869人，這裡面有意願登記的只有3成，現在為了讓大家方便可以不用預約，按照造冊接到村里長的通知就可以施打，周六交由村里長發送通知單，民眾如果想要早一點知道，9/11疫苗接種查詢網也會同步開放查詢。

葉彥伯表示，接種的時候不要提早到，通知的時間寫得比較精準，只要按照通知的時間準時到即可，疫苗一定打得到，不用提早。可事先上網下載接種意願書，先填好帶過去可以減少施打時間，記得一定要帶填好的意願書連同健保卡、身分證、印章。在休息區可以有家屬陪同，可是施打時如果長輩行動比較不方便，仍以1-2人陪同為原則。如果施打時間真的不方便，可以先跟衛生所聯絡，會另外安排接種，疫苗一定會先幫你留著。

▲彰化縣65歲以上長者施打AZ第二劑造冊免預約下午4點開放查詢。（圖／記者唐詠絮攝）

不過有彰化有民眾上午仍預約不到，一看彰化全部額滿．衛生局電話也被打爆，葉彥伯對此強調，疫苗有限的情況下，預約平台也是中央控管，會跟中央反映，是否趕快開放平台下一階段預約。

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