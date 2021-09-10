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從AZ、莫德納嫌到高端…又吵打不到　ICU醫「293字勸世」網讚爆

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲有人抱怨自己打不到疫苗，醫生提到，是因為他們在挑疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／許凱彰報導

新冠Delta變種病毒讓原本降級的疫情現況再現緊張，除了確診者的足跡外，還有不少人關注疫苗接種的狀況。對此，ICU名醫陳志金就在臉書專頁上分享直言，都在嫌棄疫苗，AZ不要、莫德納不好、不相信高端，BNT才說「為什麼沒有我？」其實在BNT前早就打了好幾輪疫苗了。

陳志金在臉書寫下293字說到，網路上也有看到有人在抱怨：「都沒有疫苗可以打」、「政府太爛了，都不多買一些疫苗」，也稱讚某些人「不是沒有疫苗可以打，是沒有你想打的疫苗」、「不是沒有疫苗可以打，是沒讓你突然想打，就要人家馬上給你打」的回覆。

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▲▼疫苗預約。（圖／翻攝自陳志金臉書）

▲Delta疫情個案出現，開始一些人搶著預約疫苗。（圖／翻攝自陳志金臉書）

陳志金提到，疫苗經過這麼多輪預約，也三催四請這麼多次，現在不只開放年齡層更寬了，種類也變多了，「AZ你不要、莫德納你說不好、高端你不相信、BNT你說為什麼沒有我？」從一開始AZ到莫德納，再到高端，過了一陣子，現在才來吵說「我為什麼沒得打」？

除此之外，陳志金也說，當大家發現，那些叫你不要打的名嘴政客，都悄悄地打完了，好像疫情快要燒到了，才發現自己原來錯過那麼多次。他也提醒，「都是成年了，要學會為自己的決定負責，耐心等等吧，好好把握，下次不要再錯過了！在等待的時候，不要忘記，戴好口罩，少出門，少噴口水喔」。

很多網友贊同陳志金的說法，「不是沒疫苗，是挑疫苗」、「疫苗接種是自主選擇，自己想挑，就乖乖等吧」、「疫苗孤兒（X），疫苗奧客（O）」、「然後，他們還會不承認他們是在挑疫苗」、「說得太中肯了，可以同意 +10000 嗎」。

不過也有些網友不認同，「醫師，我不服！身為平民，在外國可以選打各廠牌疫苗，在台灣卻只能被教育乖乖等，有疫苗就打」。另外還有人說到預約額滿的現況，「沒有挑疫苗，但重點是各診所，醫院都額滿，約不到啊」。

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從AZ、莫德納嫌到高端…又吵打不到　醫「發文勸世」網讚爆

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